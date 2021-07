A Musa di Cervia un incontro dedicato a natura, biodiversità e sale per grandi e piccoli

Nella serata di giovedì 15 luglio, dalle ore 21.00, MUSA ospiterà le guide del Centro visite salina di Cervia per incontrare grandi e piccoli, svelare i segreti della salina legati alla biodiversità e raccontare come la produzione del sale influisca sulla vita della fauna e della flora dell’oasi naturalistica. Tre i punti di racconto all’interno della struttura museale nei quali si concentreranno racconti e spiegazioni degli esperti che aiuteranno a scoprire il magico mondo delle saline e dei suoi “abitanti”, come ad esempio le piante alofite, uniche nel loro genere in grado di adattarsi alle condizioni “estreme” dei territori salini. L’avifauna del Parco del Delta del Po. Le guide sveleranno anche i “segreti” della dunaliella, un’alga che nasce verde e diventa rossa e della artemia salina, piccolo crostaceo, grazie al quale le penne dei fenicotteri si colorano di rosa.

L’iniziativa gratuita è compresa nel biglietto di ingresso: 2 euro a persona. Sito: https://musa.comunecervia.it.