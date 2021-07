Dal 15 al 19 luglio in programma nuovi film all’arena del Carmine di Lugo proiezione

Dal cinema italiano a quello internazionale, dalle commedie ai film drammatici e storici, tante nuove proposte cinematografiche all’Arena di Carmine di Lugo nel chiostro del Carmine (piazza Trisi 4).

Giovedì 15 luglio è in programma “Un divano a Tunisi” di Manele Labidi Labbé. A 35 anni Selma scopre la nostalgia di casa. Cresciuta in Francia, laureata in psicanalisi, la donna arriva a Tunisi con la fiera determinazione di aprire uno studio in città, sul tetto della casa di famiglia. Sull’onda delle primavere arabe si illude di aver a che fare con un contesto moderno e occidentalizzato. Si accorgerà presto che il paese è in preda al caos, ammalato di pregiudizi e burocrazia.

Venerdì 16 luglio sarà protagonista “Lasciami andare” di Stefano Mordini. Marco e Clara erano una coppia felice il giorno in cui si sono trasferiti con il loro figlioletto Leo in una bella casa veneziana. Purtroppo, quella casa si trasforma in un luogo davvero buio quando Leo muore a soli cinque anni. Passa il tempo e Marco, divorziato da Clara e trasferitosi in una nuova casa, ha ritrovato una misura di serenità con Anita. Ma una misteriosa imprenditrice avvicina l’uomo per dirgli che ha comprato la sua vecchia casa e che suo figlio avverte la presenza di Leo nella sua stanza. Da lì per Marco e Clara inizia la ricerca di una verità seppellita nella memoria.

“Il meglio deve ancora venire” di Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte è il film proiettato sabato 17 luglio. Arthur e César sono amici da quando entrambi frequentavano controvoglia lo stesso severissimo collegio ma non potrebbero essere più diversi: Arthur è un ricercatore medico puntiglioso e ossessionato dal rispetto delle regole; César è un guascone imprudente e trasgressivo che è appena stato sfrattato da casa sua in seguito alla propria bancarotta. Per un equivoco, Arthur viene a conoscenza della gravissima condizione medica di César e César si convince che sia Arthur a trovarsi in punto di morte. Da quel momento i due faranno a gara per realizzare i desideri finali l’uno dell’altro.

Domenica 18 luglio spazio all’Arena del Carmine al film italiano “Due” di Filippo Meneghetti. Due donne mature, Nina e Madeleine, si amano in segreto da decenni. Tutti, compresi i parenti di Madeleine, pensano che siano solo vicine di casa. Ma quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità e l’amore fra le due è messo alla prova.

Lunedì 19 luglio si inizia la settimana con “Il concorso” di Philippa Lowthorpe, ambientato a Londra nel 1970 durante la ventesima edizione del concorso di Miss Mondo. Il Women’s Liberation Movement decide di boicottare la manifestazione nel corso della finale per opporsi al sistema patriarcale che vuole la donna come oggetto. Sally Alexander è una delle leader di un’azione che la porterà a scoprire anche altri aspetti dell’emancipazione femminile.

Le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti costano 6 euro intero; 5 euro ridotto (tessera web, under 25, over 65) e 4,50 euro per soci LaBcc. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.cinemaincentro.com. La rassegna è organizzata da Cinemaincentro e dal Comune di Lugo con il contributo di Bcc Credito Cooperativo ravennate, forlivese imolese e Confcommercio Ascom Lugo.