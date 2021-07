I Killer Queen in concerto a Ravenna per Classe al Chiaro di Luna

Giovedì 15 luglio, alle ore 21 presso l’arena Classis, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna, Fondazione RavennAntica presenta i Killer Queen ed il loro tributo alla storica band britannica, iniziato nel 1995 e proposto sia in Italia che all’estero.

Questo spettacolo è incentrato sull’esecuzione live di un vasto repertorio di musica firmata Queen, arricchito dall’interazione con svariati videoclips che accompagnano lo show, rendendolo di grande impatto.

Orgogliosi del fatto che il fan club ufficiale dei Queen “We Will Rock You” continui a riconoscerli come tribute band ufficiale in Italia, i Killer Queen propongono una propria “filosofia” di tributo, incentrata non tanto sulla somiglianza fisica quanto sulla passione e la qualità dello spettacolo proposto, scelta molto apprezzata dai fan, che li ha totalmente contraddistinti negli anni da ogni altro tributo.

Una data in particolare rimarrà sempre impressa nella storia dei Killer Queen, ovvero il 1° giugno 2015. In quell’occasione, infatti, la band venne ingaggiata per suonare all’Arena di Verona come band di supporto a Brian May, in occasione di un evento trasmesso sulla tv nazionale.

Tariffe:

-intero 12 euro;

– Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto);

– Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto);

– Omaggio bambini sotto 6 anni;

– Omaggio disabile – ridotto per accompagnatore (non vendibile online);

Apertura cancelli ore 20

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19.