Nuovi spettacoli per i più piccoli con “Burattini alla Riscossa!” a Ravenna e Casalborsetti

Doppio appuntamento ravvicinato per la XV edizione della rassegna Burattini alla Riscossa!: tra Ravenna e Casalborsetti saranno protagonisti il 15 e 16 luglio I Burattini Aldrighi e Alberto De Bastiani. Burattini alla Riscossa! percorrerà il ravennate dalla riviera all’entroterra, con trenta eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire ed affascinare il pubblico di tutte le età. Il circuito di proposte mette in rete il territorio Ravenna con la provincia di Ferrara, dove ci sarà un’altra ventina di eventi.

IL PROGRAMMA

Giovedì 15 luglio – ore 21.15 – Ingresso libero

I Burattini Aldrighi

Ridi Meneghino

Giardini Speyer – Ravenna

A Venezia il signor Pantalone ha organizzato le nozze tra sua figlia, la dolce Clarice, e Meneghino Pecenna, anche se il cuore della ragazza appartiene a Leandro, giovane timido e scapestrato. Ma Brighella, servitore di Leandro, con intrighi e sotterfugi, riuscirà a sostituire Leandro al buon Meneghino. Uno spettacolo ispirato a un canovaccio storico per un divertimento classico con protagoniste le maschere della tradizione.

Venerdì 16 luglio – ore 21.15 – Ingresso libero

Alberto De Bastiani

Il segreto di Arlecchino e Pulcinella

Bagno Coya Beach, Via delle Gardenie 27 – Casalborsetti

Il mondo dei burattini è un po’ come il nostro mondo, ci sono personaggi di tutti i tipi: di belli e di brutti, simpatici e antipatici, buoni e cattivi. Arlecchino e Pulcinella divertono grandi e piccini con le loro farse, hanno un segreto per arrivare al cuore della gente ma a qualcuno questo non piace. Il signor Sacripanti vuole essere il padrone di tutto quanto anche del riso e del pianto e vuole il loro segreto, anche a costo di vendere la propria anima al diavolo o di trasformarsi in un pauroso fantasma. Ma per fortuna non ci riuscirà, l’amicizia tra Arlecchino e Pulcinella e i suggerimenti dei bambini porteranno a un lieto fine anche questa storia.

Prossimo appuntamento: domenica 18 luglio (ore 17.30) al Bagno Tre Pini di Punta Marina con Teatro Lunatico e Il Circo Magico. Per ricevere il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info.

INFO: www.facebook.com/burattinimaxventuri – tel. 349/0807587.