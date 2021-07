Torna la Festa della Saraghina a Marina di Ravenna

A Marina di Ravenna ritornano le feste e le sagre organizzate dalla Pro Loco per vitalizzare la località e rilanciare il bacino pescherecci, zona storica del paese e l’area dell’ex stabulario (viale delle Nazioni 8) . Il prossimo weekend è in programma la Festa della Saraghina da venerdì 16 a domenica 18 luglio. La settimana successiva tornerà invece la storica Sagra della Cozza, giunta alla sua 9^edizione, al via da giovedì 22 luglio. Gli stand gastronomici apriranno alle 18.30 e sarà servito un menù a base di saraghina: crostino con saraghina, pasta col sugo di saraghina, saraghina arrosto, fritta o marinata.

Tra le iniziative collaterali ci sarà il tour dei bunker e alla Marina Storica, realizzato insieme a Ravenna Welcome. Il primo è in calendario per venerdì alle 19, il secondo sabato, alla stessa ora. (Per prenotare booking@ravennawelcome.com oppure 3516072377) . Chi mangerà agli stand della pro loco pagherà la visita soltanto cinque euro. Accanto all’offerta gastronomica, ci saranno i mercatini organizzati dalla Pro Loco.

“Siamo molto felici di ricominciare con le sagre dopo un periodo reso duro dalla pandemia – dice il presidente della Pro Loco Marino Moroni -. Non è semplice in questo periodo organizzare feste e sagre ma noi continuiamo a credere nel nostro paese e nel rilancio del turismo. Siamo inoltre particolarmente soddisfatti di vedere moltiplicarsi le iniziative imprenditoriali nella zona del bacino pescherecci, area da rivalutare per il rilancio della località”.