Calendario fitto di appuntamenti con Mosaico di Notte e Ravenna Bella di Sera, dal 16 al 21 luglio

Proseguono gli appuntamenti con Mosaico di Notte in programma tutti i mercoledì e venerdì fino al 27 agosto, che ogni anno coinvolge numerosi visitatori e offre la possibilità di ammirare alcuni monumenti UNESCO nell’atmosfera della notte. Mosaico di Notte, promosso dal Comune di Ravenna, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia, la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna – Ministero della Cultura e la Fondazione RavennAntica, propone visite guidate serali.

Venerdì 16 luglio è previsto un tour guidato al Battistero degli Ariani (ingresso riservato solo per gli iscritti) e al Museo Nazionale (aperto anche al pubblico, fino alle 23, ultimo ingresso alle 22.30) con partenza alle 20. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.ravennaexperience.it .

Inoltre il venerdì sera la basilica di San Vitale e il mausoleo di Galla Placidia sono aperti al pubblico dalle 21 alle 23, ultimo ingresso 22.45 (informazioni e prenotazioni sul sito www.ravennamosaici.it).

Mercoledì 21 luglio, invece, l’itinerario proposto in tre turni alle ore 20.30 – 20.50 – 21.10 prevede, la visita alla basilica di Sant’Apollinare Nuovo, alla basilica di San Vitale e al mausoleo di Galla Placidia.

Non solo, fino al 30 agosto Ravenna Bella di Sera si arricchisce di Visite Guidate in Musica e in Danza: tre proposte di visita guidata con spettacoli musicali o di danza. Tre gli itinerari a tema dantesco di Ravenna Bella di Sera – Visite Guidate in Musica e in Danza della durata di un’ora circa, il sabato, la domenica e il lunedì, alle ore 20.30, 21.00 e 21.30, che si concluderanno in alcuni dei giardini più belli della città: ai Giardini del Palazzo della Provincia e a Palazzo Rasponi dalle Teste, con un omaggio musicale a sorpresa il sabato e la domenica, mentre il lunedì è dedicato alla danza con Note di Tango per assaporare le calde serate tra dolci motivi.

Sabato 17 luglio, la visita si concluderà nel giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste, con Tra Francia e America. Il programma comprende musiche di autori francesi e americani con la presenza di alcune compositrici spesso ingiustamente dimenticate. Tra queste Cecilie Chaminade ed Amy Beach le cui opere hanno in comune la raffinatezza e la freschezza della scrittura destinata ad un pubblico salottiero e disincantato. Anche i preludi di Gershwin, seppur in altro modo, sono l’esempio di un linguaggio piacevole ed immediato con influenze di blues. La sonata di Poulenc ha invece uno stile decisamente più percussivo e provocatorio, in sintonia con alcuna musica francese dei primi anni del Novecento. Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio al pianoforte.

Domenica 18 luglio, nel giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste è in programma il concerto L’Amor che move il sole e l’altre stelle. Si tratta di un recital crossover per voce e pianoforte in cui i due giovani artisti proporranno una loro versione di musiche dedicate al sommo poeta in occasione del VII centenario. Sentiremo rielaborati in chiava colta brani come Heroes di Bowie, Knockin’ On Heaven’s Door di Dylan ma anche brani originali scritti da questo duo come Eden op.2, Notturno a Venezia op.1… in un viaggio musicale che avrà al suo interno anche un personale omaggio al Sommo Poeta Dante Alighieri e alla città di Ravenna alla quale i due artisti sono profondamente legati. Il progetto è già stato molto apprezzato a livello internazionale da pubblico e critica e ai due artisti è valso l’invito per una rappresentazione per conto dell’ambasciata Svedese nel prossimo anno. Con Raffaello Bellavista, voce e pianoforte e Serena Gentilini, voce.

Infine, lunedì 19 luglio, spazio alla danza con Note di Tango, nella cornice del giardino di Palazzo Rasponi dalle Teste, si esibiranno nella Milonga Luciana Semprini e Oscar Gori, ballerini bolognesi dalla grande esperienza artistica, nei principali festival di Tango italiani ed esteri, con l’accompagnamento musicale del Trio De La Tarde. Il trio nato nel 2007, composto da Giampiero Medri al bandoneon, Carmen Falconi al pianoforte e Gianluca Ravaglia al contrabbasso.

Tutto nel rispetto delle linee guida sulle visite guidate, i gruppi di visitatori saranno composti al massimo da 15 persone. La prenotazione è obbligatoria sul sito www.ravennaexperience.it; i partecipanti saranno dotati di radioguide e tenuti al rispetto delle misure di sicurezza e al distanziamento sociale.

Info, tariffe e prenotazioni: www.turismo.ra.it / su www.ravennaexperience.it / www.ravennamosaici.it