Concerti d’Estate al Museo Malmerendi di Faenza con il duo pianistico Mannarini Drudi

Il secondo appuntamento con i Concerti d’Estate, organizzati dall’Associazione Musicale “Gabriele Fattorini” e dal Museo Civico di Scienze Naturali “D. Malmerendi”, in collaborazione col Comune di Faenza, si terrà nel giardino del Museo (Faenza, Via Medaglie d’Oro, 51) venerdì 16 luglio alle 21,15.

Annalisa Mannarini e Martina Drudi, Duo pianistico a 4 mani, eseguiranno composizioni musicali di una triade di prestigiosi autori francesi. Sotto il titolo À l’ordinaire et à l’excentrique intendono proporre al pubblico l’elegante scrittura della Petite Suite di Claude Debussy (1862-1918), l’eccentricità di Erik Satie (1866-1925) riscontrabile nella composizione Trois Morceaux en forme de poire e concludere il programma con una coppia di apprezzati lavori di Maurice Ravel (1875-1937): Ma Mére l’Oye e La valse.

Annalisa Mannarini ha conseguito col massimo dei voti e la lode il diploma accademico di II livello in pianoforte ad indirizzo interpretativo solistico e altri diplomi presso il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari. Ha seguito i corsi di composizione di colonne sonore per film con Ennio Morricone presso la prestigiosa Accademia Chigiana a Siena. Ha studiato jazz con il pianista Stefano Bollani. È vincitrice di numerosi concorsi internazionali sia in qualità di solista che in formazione cameristica e si è esibita anche in qualità di solista in numerose dirette RAI. Ha suonato in Italia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti, Cina, Taiwan.

Martina Drudi, diplomatasi brillantemente al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo sotto la guida del M° Fabio Ferrucci, si è perfezionata coi maestri Konstantin Bogino, Massimiliano Ferrati, Svetlana Bogino e Vladimir Ogarkov. Si dedica attivamente al repertorio solistico e da camera e si esibisce in Italia e all’estero, partecipando anche ad importanti rassegne concertistiche. Ha vinto il Primo Premio in importanti concorsi e il Terzo Premio al “Concurs Josep Mirabent i Magrans” di Barcellona. Dirige il Coro Jubilate e il coro di voci bianche. Da 4 anni collabora attivamente tenendo lezioni, conferenze, concerti con l’Accademia Alma di Ribeirão Preto, l’Università USP (San Paolo, Brasile), l’Università UDESC di Florianopolis.

I Concerti d’Estate si sono potuti organizzare grazie al contributo di: La BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese & imolese, Agenzia Viaggi Palumbo, Ottica Scipi.

Ingresso: offerta libera. Si consiglia la prenotazione. Info e prenotazione: 0546 614676 – 388 104 7968. Le serate si svolgeranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid. In caso di maltempo il concerto sarà riprogrammato in data da definire.