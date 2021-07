Concerti in villa a Voltana di Lugo: il viaggio musicale di “Buonasera Roma, Bonjour Paris”

Un viaggio musicale dalle melodie più celebri della canzone d’autore italiana ai grandi classici della chanson française: questo il tema del nuovo appuntamento con i “Concerti in Villa…e non solo” di Voltana. Venerdì 16 luglio alle 21 a Villa Cacciaguerra Ortolani (piazza Unità 13) è il momento di “Buonasera Roma, Bonjour Paris”, spettacolo con Nicoletta Fabbri alla voce, Gabriele Zanchini alla fisarmonica e al pianoforte e Stefano Travaglini al contrabbasso. Per l’occasione i musicisti proporranno diversi brani, spaziando dagli anni ’30 fino ad arrivare a quelli più moderni.

Nel corso del concerto sarà anche possibile visitare la mostra “Luca Tarlazzi – Dalla Matita alla Storia”, allestita a Villa Ortolani.

Lo spettacolo si svolge anche in caso di maltempo. Nel rispetto delle normative sanitarie in atto, è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 0545 72885 oppure al 353 4284364. Ogni partecipante dovrà essere munito di una propria mascherina. Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero 0545 72885 oppure al 353 4284364.

I Concerti in Villa sono organizzati dalla Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella, con il contributo e il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo e il Centro sociale Ca’ Vecchia.