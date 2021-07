Emergenza sicurezza. Tre gravi incidenti in due giorni sui luoghi di lavoro, con due morti e un ferito. Oggi un operaio è caduto da un tetto, dall’altezza di 5 mt

Tre gravi incidenti in due giorni. Con due morti e un ferito grave. È un bilancio tragico quello che siamo costretti a registrare in queste giornate di metà luglio a Ravenna. Dopo la morte ieri 15 luglio di un dipendente CoFaRi che stava lavorando alla Marcegaglia e quella di un marittimo egiziano che lavorava su una nave battente bandiera panamense, oggi 16 luglio viene segnalato un altro grave infortunio sul lavoro. L’ultimo episodio è avvenuto questa mattina, poco prima delle 11, quando un operaio di una ditta di manutenzioni è caduto dal tetto di un capannone di una palestra – in Via Galileo Ferraris 15, zona Via Baiona – da un’altezza di circa 5 metri. Stava facendo lavori di manutenzione straordinaria. L’operaio è stato trasportato al Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso, in particolare per le dinamiche dell’incidente e per il rispetto delle norme di sicurezza. Al momento non si hanno notizie più dettagliate.

Ieri 15 luglio invece, intorno alle 9, un operaio – Hysa Bujar, 63 anni – dipendente di una ditta esterna (Co.Fa.Ri) è morto in seguito alle gravi ferite riportate per la caduta di un nastro di acciaio (del peso di circa 1.500 kg) che lo ha schiacciato. L’incidente è accaduto all’interno dello stabilimento Marcegaglia.

La seconda vittima è un marittimo di 44 anni, di nazionalità egiziana, direttore macchina all’interno di una nave ormeggiata in rada, in attesa di entrare nel porto di Ravenna. Secondo le prime ricostruzioni, il marittimo sarebbe rimasto vittima dell’esplosione di un tubo collegato al motore, al quale stava lavorando, ma le indagini della Capitaneria di Porto e dei tecnici della Medicina del lavoro dell’Ausl sono aperte per raccogliere tutti gli elementi necessari a stabilire con certezza la dinamica dell’incidente. Tutto dovrà poi essere trasmesso al consolato panamense e a quello egiziano.

A seguito della tragedia accaduta in Marcegaglia CGIL CISL e UIL hanno indetto due giorni di sciopero nelle giornate di ieri e oggi. Sul piano politico non sono mancate le polemiche, con attacchi in particolare dai partiti dell’estrema sinistra e dai sindacati di base contro i ritmi di lavoro imposti dal padronato e contro il lassismo delle istituzioni e gli scarsi controlli sulla sicurezza.

FIM CISL Romagna: “LA SICUREZZA NON È CONTRATTABILE”

il Consiglio Generale della FIM CISL Romagna, riunitosi presso la sede dello IAL di Cesenatico, oltre ai temi all’ordine del giorno ha affrontato il tema della sicurezza sul lavoro, anche a seguito dei due infortuni mortali avvenuti a Ravenna. “Già il 27 avevamo proclamato alla Marcegaglia di Ravenna uno sciopero per far capire l’importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro -afferma il Segretario generale della FIM CISL Romagna Davide Tagliaferri- e lo sciopero su tutti i turni in seguito ai due terribile infortunio mortale avvenuto . La sicurezza non è più contrattabile, servono controlli maggiori ed una forte penalizzazione per le aziende che non rispettano i protocolli”.

Al Consiglio Generale oltre ai delegati FIM CISL anche il Segretario Generale della FIM CISL Emilia Romagna Giovanni Caruso, Linda Braschi della Segreteria CISL Romagna e il responsabile del Patronato INAS CISL di Forlì-Cesena Lorenzo Martini, a significare l’importanza di un settore come quello metalmeccanico per tutto il territorio romagnolo. “Il Consiglio Generale – afferma il Segretario generale della FIM CISL Romagna Davide Tagliaferri – si è fatto carico di un impegno sempre più incisivo del sindacato e dei delegati sindacali nelle aziende. Agire concretamente e tempestivamente sui problemi nelle aziende, costringendole a definire interventi risolutivi in modo condiviso e strutturato”.

“L’impegno è quello di intervenire in tutte le aziende anche per contrastare gli effetti della ormai eccessiva frammentazione del mondo del lavoro che ha portato ad avere “aziende nelle aziende”, tramite il sistema degli appalti e dell’uso spesso esagerato di lavoro in somministrazione. Questo situazione – sottolinea Tagliaferri – spesso causa modalità di lavoro differenziato con turni più pesanti di lavoro, scarsa attenzione alla formazione e alla prevenzione, senza contare le condizioni economiche più svantaggiate”. “Non possono esserci – conclude il segretario Davide Tagliaferri – nella stessa azienda lavoratori di serie A e di serie C, tutti devono avere la stessa dignità e diritti, la sicurezza sul lavoro non è contrattabile! È un diritto!”