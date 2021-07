FIAB-Comuni Ciclabili: anche Cervia riceve la bandiera gialla della ciclabilità italiana 2021

Con l’evento virtuale del 15 Luglio per la consegna di 59 bandiere gialle della ciclabilità italiana per il 2021, si è chiusa la quarta edizione di FIAB-ComuniCiclabili, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso virtuoso verso politiche bike friendly. Tra le new entry di questa edizione c’è anche Cervia.

Il circuito Fiab-ComuniCiclabili raggruppa oggi 151 città in tutta Italia, da piccoli paesi a realtà più grandi fino ai capoluoghi di provincia e di regione. Si tratta di territori con esigenze diverse fra loro, uniti dalla volontà di perseguire lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile attraverso servizi e interventi dedicati alla ciclabilità.Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei “bikesmile”

E’ un traguardo importante, spiegano dal Comune di Cervia, “raggiunto grazie alla rilevante estensione della rete ciclabile esistente nel territorio e alle varie scelte compiute in questi anni per favorire l’utilizzo della bicicletta. Un apporto significativo in tal senso è da attribuire ai più recenti interventi di sistemazione del lungomare di Milano Marittima e di Borgomarina, interventi di qualificazione importanti per la valorizzazione turistica-ambientale del territorio. La partecipazione al progetto “Comuni ciclabili” inserisce Cervia in un circuito nazionale di valorizzazione della ciclabilità, offrendo importanti occasioni di interscambio e condivisione di esperienze con gli altri comuni della rete e la possibilità di partecipare a significativi momenti formativi d’alto livello sulle tematiche della ciclabilità”.

“In parallelo il procedimento di predisposizione del nuovo PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) procede con il percorso partecipato: oltre all’incontro online di presentazione iniziale del progetto, si sono svolti diversi incontri finalizzati a raccogliere contributi utili e costruttivi sul tema della mobilità sostenibile, con i cittadini della costa e del forese, le Associazioni di categoria, le Scuole e a breve ci sarà anche l’incontro con i turisti. E’ ancora online il questionario online “Cervia si muove” sul sito internet del Comune ed è previsto un incontro conclusivo di presentazione dei contributi emersi nei laboratori partecipati e degli esiti del questionario” chiudono dal Comune.