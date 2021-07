La comicità di Giuseppe Giacobazzi in scena all’arena Classis per Classe al chiaro di luna 2021

La rassegna Classe al chiaro di luna 2021 apre la sua ampia programmazione alla comicità con un primo protagonista d’eccezione: Giuseppe Giacobazzi.

Venerdì 16 luglio alle 21, all’arena Classis, presso il Parco Archeologico di Classe, il celebre comico presenterà Del mio meglio, uno spettacolo composto dai suoi cavalli di battaglia, uniti con maestria e fluidità, affinché il pubblico possa riascoltare i “pezzi” di cabaret più amati degli ultimi vent’anni di carriera.

L’appuntamento, che ha già registrato il “tutto esaurito”, è organizzato da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e Fondazione RavennAntica.

Del mio meglio raccoglie vent’anni di palcoscenico. Anni di monologhi in quello che non vuole essere un percorso storico, ma più una sorta di “album delle figurine”.

Sarà una raccolta delle migliori “storie” che Giuseppe ha fatto conoscere e apprezzare tra spettacoli e apparizioni tv. Il tema portante sarà, come sempre, la quotidianità, messa alla berlina e dissacrata con la lente dell’ironia e la comicità. Il tutto condito in “salsa” romagnola, che trasforma ogni cosa raccontata da Giacobazzi in qualcosa di unico e assolutamente originale.

“Del mio meglio… anche se il dubbio amletico resta: ma del meglio per chi? Per me? Per il pubblico? Per gli addetti ai lavori? Poi mi sono venute in mente le parole del mio babbo, che mi diceva sempre: Giuseppe se vuoi rendermi fiero, fai sempre del tuo meglio. Così ho capito. Questo doveva essere semplicemente: Del mio meglio” (Giuseppe Giacobazzi)

Apertura cancelli ore 19: nella sera di spettacolo, fino alle 20.30, si potrà visitare il Museo Classis e la mostra “Classe e Ravenna al tempo di Dante” con ingresso già compreso nel biglietto di accesso allo spettacolo. Sempre dalle 19, inoltre, possibilità di scoprire le eccellenze enogastronomiche romagnole con i foodtruck.

Posti a sedere e numerati.

Lo spettacolo andrà in scena nel rispetto delle norme per la sicurezza in vigore.

Info: 351 820 8036 – info@classealchiarodiluna.it