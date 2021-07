Bagnacavallo al Cinema: resa nota la seconda parte della programmazione della trentasettesima edizione

Il Cinecircolo FuoriQuadro ha resa nota la seconda parte della programmazione della trentasettesima edizione di Bagnacavallo al Cinema, che accompagnerà gli spettatori del parco delle Cappuccine dal 20 luglio fino al 5 settembre, qualche giorno in più rispetto agli anni scorsi per poter recuperare alcune serate saltate a causa del maltempo. Come da tradizione per l’arena di Bagnacavallo verranno proposti film d’essai, blockbuster e cinema per famiglie.

In particolare, la restante parte di luglio sarà dedicata a pellicole internazionali, da The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller a Il concorso di Philippa Lowthorpe, con una significativa incursione in territorio italiano grazie a Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, film dedicato alla vita del pittore Antonio Ligabue.

La programmazione di agosto vedrà poi molti film importanti, da Nomadland di Chloé Zhao a In the Mood for Love di Wong Kar-Way fino a Comedians di Gabriele Salvatores. Settembre esordirà con Miss Marx di Susanna Nicchiarelli per poi chiudere gli appuntamenti in programma per l’estate 2021 domenica 5 con il documentario Fellinopolis di Silvia Giulietti.

Per quanto riguarda inoltre gli incontri di Accadde domani, in collaborazione con la Fice-Emilia-Romagna, l’11 agosto saranno ospiti del cineparco la regista Elisabetta Sgarbi e il musicista Mirco Mariani per Extraliscio – Punk da Balera.

Nel frattempo, la prima parte della rassegna si chiuderà domenica 18 e lunedì 19 luglio con il film Un altro giro di Thomas Vinterberg.

L’arena di Bagnacavallo si presenta quest’anno notevolmente riammodernata grazie alle oltre 300 nuove poltroncine con braccioli ne compongono la platea. Tuttavia anche in questa edizione, così come accaduto lo scorso anno, ci sono meno posti a disposizione a causa del necessario distanziamento interpersonale in ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19. La capienza della platea è stata ridotta in base ai nuclei familiari presenti da un minimo di 110 a un massimo di 140 persone. È vivamente consigliata la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp.

Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.45. L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro. Per informazioni e prenotazioni: 351 8443876 (dalle 16 alle 19) / cinemabagnacavallo@gmail.com /www.arenabagnacavallo.it

PROGRAMMA II PARTE Arena Cappuccine 2021 – II parte