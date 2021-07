Cervia. Il Teatro dei Burattini ospita la compagnia ‘I burattini della Commedia’ di Modena con ‘Sandrone contadino’

Il terzo appuntamento del Teatro dei Burattini di Cervia – Giardino Scuola Pascoli in programma sabato 17 luglio, inizio ore 21.00, avrà come ospite la compagnia “I burattini della Commedia” di Modena con ‘Sandrone contadino’. Gli spettacoli della compagnia modenese hanno una struttura ed intreccio fiabesco, caratterizzati dalla presenza di diverse tematiche importanti come l’amore, lo scontro, il cambiamento e la paura. Solitamente il personaggio deve superare un serie di sfide per arrivare alla pace e all’armonia della situazione iniziale; questi piccoli “timori” che gli spettatori vivono durante lo spettacolo sono parte del “viaggio” che ognuno intraprende nella crescita.

In ‘Sandrone contadino’ è finita la stagione delle patate e la Pulonia per evadere dalla preoccupazione economica che la perseguita, decide di trasferirsi dalla sorella a Bologna e di lasciare il marito Sandrone e il figlio Sghorghiguelo da soli, promettendo di tornare quando uno dei due avrà risolto il problema. Inizia così la competizione tra il marito e il figlio per “guadagnarsi” l’ammirazione della madre, chi prevarrà?