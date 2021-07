De Pascale: “Congratulazioni a Martinelli per il premio ad Aristofane, sottolinea la grandezza del sistema teatrale ravennate”

Il sindaco de Pascale fa le congratulazioni a Martinelli per il premio ricevuto dall’Associazione nazionale dei critici francesi per il libro ‘Aristophane dans les banlieues’: “Le mie più sincere congratulazioni – scrive de Pascale – a Marco Martinelli che ancora una volta ci rende orgogliosi e porta il nome di Ravenna in primo piano grazie al prestigioso premio ricevuto da parte dell’Associazione nazionale dei critici francesi, che ha scelto come Miglior libro dell’anno il suo ‘Aristophane dans les banlieues’. Un ulteriore importante riconoscimento per il lavoro che da anni Marco svolge con i ragazzi e le ragazze attraverso il progetto eccezionale della ‘Non scuola’, e più in generale per la sua capacità di trasformare l’esperienza teatrale in appassionati momenti di condivisione, unione e partecipazione che diventano spettacoli dal vivo di grandezza straordinaria come Cantiere Dante”.

Per de Pascale “I numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali, come anche il prestigioso premio Franco Enriquez ricevuto di recente dall’Accademia Perduta, sottolineano ulteriormente la grandezza e la ricchezza professionale del sistema teatrale e del complesso della realtà dello spettacolo dal vivo ravennate: qualcosa di cui andare immensamente fieri, soprattutto dopo questo anno tanto difficile per i professionisti dello spettacolo”.