Dopo 55 anni le suore lasciano Roncalceci. Il Don: “Sempre presenti con umiltà e spirito di servizio”

Era il 4 settembre 1966 quando arrivarono le Suore a dirigere l’Asilo di Roncalceci: oggi invece si chiude questo periodo, perché da fine luglio le suore lasceranno la cominità.

“In tutti questi 55 anni – scrive Don Fabio Castagnoli, parroco della Parrocchia di San Biagio-Roncalceci – sono state in mezzo a noi per educare i piccoli, ma anche per voler bene ed aiutare ragazzi e adulti, sempre punto di riferimento, sempre presenti con umiltà e spirito di servizio”.

Il saluto alle suore si è svolto ieri, sabato 17 luglio, alle celebrazione della messa delle 18 presieduta dal Vescovo Sg. Mons. Livio Corazza. A seguire è stato offerto dalla Parrocchia un rinfresco che ha permesso di salutare singolarmente Suor Antonietta e Suor Domenica.