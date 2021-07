Marina Romea indecorosa… è così che vogliamo presentare i nostri lidi ai turisti?

Senza voler lanciare accuse, mi chiedo chi accoglierebbe un ospite nel proprio giardino in queste condizioni… e invece è così che Marina Romea quest’anno accoglie residenti e turisti, senza che nessun mezzo sia passato per uno spazzamento da inizio estate… non si tratta di problemi strutturali che richiedano interventi onerosi, ma semplicemente di pulizia e decoro minimi. E’ così che vogliamo presentare i nostri lidi?

Nicola Grandi