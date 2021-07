Musica&Spirito: alla Basilica di San Francesco di Ravenna risuonano le composizioni di “Antonio Vivaldi, il Prete Rosso”

Domenica 18 luglio alle ore 21:15, con il patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e grazie alla collaborazione con la Capit di Ravenna, del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna e della Cooperativa Mosaici Sonori, la rassegna Musica&Spirito tornerà con il sesto appuntamento della stagione. I solisti, il coro e l’orchestra della Basilica si esibiranno in celebri composizioni di Antonio Vivaldi – soprannominato “il Prete Rosso” per il colore dei suoi capelli – per una serata dedicata interamente al grande musicista barocco.

Sarà possibile ascoltare: il “Magnificat”, “Nulla in mundo pax serena”, “Sileant venti” e il “Beatus vir”. E, per arricchire l’evento, il chitarrista Donato D’Antonio suonerà il “Concerto per liuto archi e basso continuo ” RV93. Padre Luciano Fanin si occuperà delle brevi riflessioni che aiuteranno l’immersione e l’immedesimazione all’interno del contesto. L’effetto sarà amplificato dal luogo suggestivo che ospita la manifestazione. Musica&Spirito rappresenta, da sempre, la combinazione ideale tra sogno e realtà. Tra Cielo e Terra. Tra arte e religiosità. Le note prenderanno vita e diventeranno la colonna sonora perfetta per un’ora dedicata alla pace e alla serenità.

Ingresso ad offerta libera.

Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni:

Tel.366 1768213

Email: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com

Facebook: CappellaMusicaleSFrancescoRavenna