A Marina di Ravenna giovedì 22 luglio fuochi d’artificio e venerdì 23 i protagonisti della serie Summertime

Giovedì 22 luglio a partire dalle 23 la Diga Foranea Zaccagnini verrà illuminata da uno spettacolo pirotecnico dedicato al patrono della città, Sant’Apollinare, al cui festa ricorre il 23 luglio. L’evento, realizzato dall’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna, si estenderà per tutta la diga Foranea Sud con una coreografia speciale e multicolore.

Venerdì 23 luglio alle 21.30 al Bacino Pescherecci di Marina di Ravenna il Comune di Ravenna, in collaborazione con Emilia-Romagna Film Commission, Netflix, Cattleya e la Pro Loco di Marina di Ravenna, organizza un incontro con la produzione della serie “Summertime” successo targato Netflix e firmato dalla casa di produzione Cattleya, ambientato in Romagna e girato anche a Ravenna e nei suoi lidi. Sono già disponibili sulla piattaforma le prime due serie e la terza è ora in fase di realizzazione con un crescente coinvolgimento del nostro territorio.

All’incontro organizzato al Bacino Pescherecci saranno presenti due dei protagonisti, Coco Rebecca Edogamhe (Summer) e Giovanni Maini (Edo), per portare nella piazza di Marina di Ravenna, in presenza, i personaggi conosciuti sugli schermi.

Prenotazione obbligatoria: https://www.marinadiravenna.org/eventibacino/summertime-incontro-a-marina-di-ravenna/