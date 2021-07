Al Pavaglione “Openings” e dibattito con la regista Francesca Molteni per l’ultima tappa lughese del Ravenna Festival

Sarà il concetto di soglia, sia in termini architettonici che simbolici, ma anche nella pratica sanitaria quotidiana, il protagonista dell’ultima tappa lughese del Ravenna Festival, con la proiezione del film documentario “Openings/Sguardi oltre il limite” e il dibattito con registi, artisti e sportivi, a cui prenderà parte anche la presidente di EMERGENCY Rossella Miccio.

All’evento, che si terrà lunedì 19 luglio, alle 21.30, presso il Pavaglione di Lugo, sarà presente anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Il film, diretto da Francesca Molteni e Mattia Colombo e prodotto da Edilpiù in occasione dei suoi 40 anni di storia, racconta un viaggio lungo la Via Emilia, vera e propria soglia tra due sponde della stessa Regione, proponendo diverse testimonianze e riflessioni di tanti personaggi di spicco locali, come il musicista Raoul Casadei, gli architetti Alvaro Siza, Cino Zucchi e Alfonso Femia, il fotografo Guido Guidi e gli sportivi Andrea Stella e Davide Cassani, oltre che una intervista alla presidente di EMERGENCY.

I biglietti per accedere allo spettacolo sono disponibili su www.ravennafestival.org a un costo di 5,50 euro. L’intero ricavato della serata verrà devoluto al lavoro di EMERGENCY a favore delle vittime della guerra e della povertà.

“Openings” si aggiunge ad altri eventi già in corso, sempre a Lugo, per i 40 anni di Edilpiù.