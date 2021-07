Al via il concorso del progetto DARE Uia #raccontaladarsena: saranno premiati i testi sulla Darsena di Ravenna

Oggi, 19 luglio, prende il via il concorso a premi del progetto DARE UIA #raccontaladarsena, per testi e poesie con lunghezza massima di 150 parole che raccontano la Darsena di Ravenna. Il concorso si concluderà il 5 settembre. A ciascuno dei tre lavori giudicati migliori dalla giuria andrà un buono di 25 euro da spendere in uno store online. Il contest è rivolto a tutti le cittadine e a tutti i cittadini di Ravenna: testi e poesie dovranno obbligatoriamente avere come spunto uno dei tantissimi contenuti che si trovano su darsenaravenna.it, Darsena Ravenna Approdo Comune, il portale della Darsena.

Il contest anticipa la partenza di Darsena voice, l’iniziativa del progetto DARE aperta a tutte le cittadine e tutti i cittadini perché possano partecipare al processo di narrazione del quartiere Darsena, della sua vita, della sua storia e, perché no, di come ci si immagina sarà domani. Darsena Voice ha l’obiettivo di costruire un racconto collettivo delle memorie personali della Darsena, ampliandone il processo di narrazione.

Chi intende partecipare al concorso dal 19 luglio e non oltre il 5 settembre può inviare un testo o una poesia di non più di 150 parole a info@dare-ravenna.eu oppure condividerlo in un post sulla bacheca Facebook di DARE Ravenna, iniziandolo con la frase Io partecipo a #raccontaladarsena, o condividerlo in un post su Instagram iniziando sempre con la frase Io partecipo a #raccontaladarsena e taggando il profilo @dare_ravenna. Il regolamento del contest (che approfondisce anche gli aspetti legati alla privacy e al trattamento dei dati personali) è disponibile nella sezione Collabora del portale della Darsena, darsenaravenna.it. Per ogni chiarimento è possibile contattare lo staff del progetto DARE inviando un messaggio all’indirizzo email info@dare-ravenna.eu. I vincitori saranno annunciati sul portale della Darsena e avvertiti con un messaggio privato.

I tre testi vincitori del contest verranno letti da un attore in un reading pubblico che sarà organizzato alla Darsena e saranno pubblicati su una pagina di un quotidiano locale. In più, verranno selezionati 20 contributi che saranno ritenuti degni di menzione e che parteciperanno anch’essi al reading.

Il progetto europeo DARE ha l’obiettivo di sperimentare nella Darsena di Ravenna, che comprende le rive sinistra e destra Candiano e l’area residenziale Gulli-Trieste, un processo innovativo di rigenerazione urbana basato sull’uso consapevole degli strumenti digitali e sulla partecipazione della cittadinanza. Grazie a DARE le tecnologie digitali diventano gli strumenti che permettono di fare diventare la Darsena un luogo più̀ attrattivo, creativo, salubre, sicuro e inclusivo. I partner del progetto, oltre al Comune di Ravenna, che è il capofila, sono Università di Bologna (con FrameLAB e Ciri-ICT), ChiaLab, Cineca, ENEA, Fondazione Flaminia, CNA Ravenna, Legacoop, Bipart, ECN, Studiomapp e CertiMaC.