Cinemasuono: cinema e musica a Cervia. Seconda serata della rassegna

Dopo il successo della prima serata, si terrà lunedì 19 luglio alle 21 in Piazza Garibaldi a Cervia la seconda serata di Cinemasuono Festival. La rassegna cervese si propone di fondere insieme musica e immagini creando nuove forme artistiche. Cinemasuono, giunto alle quinta edizione è organizzato dal team dello Spazio Culturale Scambiamenti in collaborazione con il Comune di Cervia, la Cooperativa Mosaico, il Consorzio Cervia Centro ed è un progetto promosso dalla Regione Emilia Romagna.

Dopo un primo momento di apertura del Festival, la serata si accenderà con la proiezione di “Listen To Me” del regista francese François Hoskovec, cortometraggio che si è aggiudicato il terzo premio del concorso per cortometraggi muti di Cinemasuono. Seguirà la proiezione del film “Blancanieves” del regista Pablo Berger, entrambe le proiezioni saranno in versione muta musicate dal vivo dal musicista e produttore discografico Bruno Dorella. Ospite della serata l’attore ravennate Matteo Gatta protagonista del film “Est-Dittatura Last Minute” di Antonio Pisu,

Il festival proseguirà con l’ultima serata sempre in Piazza Garibaldi a Cervia lunedì 26 luglio alle 21.00. Il programma prevede la presentazione del cortometraggio classificatosi primo: “Califato 3/4” del regista spagnolo Nono Ayuso per finire con una spettacolare proiezione del film “Appuntamento a Belleville ” di Sylvain Chomet musicato dalla band Ottone Pesante. Inoltre verrà presentato il cortometraggio girato a Cervia dal regista Hugo Le Gourrierec “Colonia Aurora”. Il film è stato girato durante il mese di luglio 2021 grazie alla residenza artistica di cui Le Guorrierec ha goduto come vincitore dell’edizione 2020. Il cortometraggio, che vede la presenza di numerosi cervesi con protagoniste suggestive location sarà proiettato in versione muta, musicato sempre dal vivo. L’ingresso sarà gratuito.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero 3382196514 negli orari di apertura di Scambiamenti (da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18). O contattando lo staff attraverso la pagina Cinemasuono di Instagram e Facebook.