Balconi&Cortili Summer Edition. Martedì 20 luglio musica in corso Mazzini a Faenza

“Luglio col bene che ti voglio vedrai ritornerà” cantava Riccardo del Turco nel 1968, e martedì 20 luglio torna a Faenza la rassegna Balconi&Cortili, che da qualche anno riempie di musica le vie del centro storico.

Il naturale fascino dei balconi e delle corti interne della nostra città, si unisce alle note dei giovani artisti locali che si esibiscono all’interno della rassegna organizzata dall’associazione Rumore di Fondo e promossa dal Comune di Faenza e dall’unione della Romagna Faentina, in collaborazione con Materiali Musicali e Faenza C’entro. L’idea è proprio quella di inserire le performance musicali nella quotidianità delle serate faentine, e sorprendere il pubblico con naturalezza e estemporaneità.

Per la serata finale di martedì 20 luglio 2021 si esibiranno sul balcone di United Colors of Benetton in corso Mazzini due giovani formazioni faentine, nate e cresciute all’interno del fertile ambiente musicale della nostra città.

Aprirà la serata Giorgia Montevecchi, giovanissima cantante faentina vincitrice della 39° edizione del Pavone d’oro e nipote della celebre soprano Pia Tassinari, che accompagnata da Michele Folli, proporrà alcuni dei più amati brani italiani e internazionali.

A seguire si esibiranno le Emisuréla, il duo formato da Anna De Leo (violino) e Angela De Leo (Fisarmonica e voce). Entrambe musiciste di formazione classica, abbracciano un repertorio folk che spazia dai valzer di Secondo Casadei alle Mazurke francesi,dal Tango argentino di Astor Piazzolla alle Danze ungheresi di Brahms, unendo all’intrattenimento musicale la ricerca dell’interpretazione filologica.

Il concerto si terrà a partire dalle 20.30 in corso Mazzini nel pieno rispetto delle normative anti-covid.

Ingresso libero. Per info: 0546 606756