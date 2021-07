Martedì 20 al via “Beaches Brew Presents: Route to 2022”, ma senza Daniel Blumberg, assente causa Covid

Martedì 20 luglio si apre il festival Beaches Brew Presents: Route to 2022, che fino al 29 luglio vedrà sfilare sulla spiaggia dell’Hana-Bi una trentina tra i più importanti artisti nazionali e internazionali.

La prima serata di Braches Brew è vedrà sul palco il live degli Eugenia Post Meridiem (già in cartellone) recentemente inseriti da Rolling Stone Italia tra le venti promesse musicali italiane dell’anno, e a seguire i Clever Square (aggiunta last minute) e un dj set warm up con Bruno Dorella e WoWo (al secolo Stefania Pedretti e Francesca Morello).

Martedì 20 luglio era previsto il concerto del cantautore inglese Daniel Blumberg, fautore di un intreccio tra il songwriting “classico” e l’improvvisazione, ma – spiegano dal Festival – “il concerto di Daniel Blumberg è annullato per questioni legate al Covid-19. Dopo l’annullamento della data di Schio e di Collepino, è arrivata poche ore fa la conferma da parte dell’agenzia italiana anche per la data all’Hana-Bi di Marina di Marina di Ravenna. L’artista inglese è stato impossibilitato a partire e il tour è stato cancellato”.

Mercoledì 21 i concerti saranno tre: ai bolognesi So Beast (che travalicano i generi per approdare a uno stile davvero unico) seguirà quel gioiello prezioso che è Francesca Morello, in arte R.Y.F., il cui nuovo album, Everything Burns, uscirà a settembre 2021 per Bronson Recordings. A chiudere la seconda giornata, Lafawndah, aka Yasmine Dubois, cantante, compositrice, producer e regista con origini egiziane e inglesi ma cresciuta a Parigi

MARTEDI’ 20 LUGLIO – ore 21

Eugenia Post Meridiem prende forma nell’estate del 2017 quando Eugenia (voce, chitarra) incontra Matteo (basso), Giovanni (chitarra solista, tastiere) e Matteo (batteria, percussioni): l’incontro ha portato alla creazione di una serie di brani che, oltre a mostrare una voce meravigliosa e notevoli potenzialità di songwriting, rivelano attraverso gli arrangiamenti, soul, indie, influenze folk e una spiccata inclinazione alle contaminazioni psichedeliche anni ’60 e ’70 finemente combinate con le più ruvide sonorità anni ’90 e punto d’incontro di 4 differenti background musicali. Dopo il loro primo lavoro In Her Bones, registrato nel 2018 al Big Snuff Studio di Berlino, Rolling Stone Italia ha inserito Eugenia Post Meridiem tra le venti promesse musicali italiane dell’anno. La band ha registrato quest’anno due nuovi pezzi al Fonoprint Studio di Bologna, in uscita a luglio esettembre 2021 per Bronson Recordings.

Clever Square, un perfetto mix fuori dal tempo tra indie rock e songwriting melodico, college rock che incontra un cantautorato che si libera di tutto il superfluo e irrompe in melodie fragorose e momenti di interiorità vulnerabile.

MERCOLEDI’ 21 LUGLIO – ore 20

Lafawndah. Nata a Teheran (con origini egiziane e inglesi) e cresciuta a Parigi, Lafawndah, aka Yasmine Dubois, è cantante, compositrice, producer e regista. Dopo aver vissuto a Los Angeles, Città del Messico e Londra, è attualmente di base a New York. Ha esordito nel 2014 con un EP omonimo, autoprodotto, seguito nel 2016 Lafawndah dal secondo, Tan, per Warp Records, prima del debutto ufficiale con l’album Ancestor Boy nel 2019 (Concordia / !K7) che vede la partecipazione di Kelsey Lu, Julie Byrne, Gaika, ADR, L-Vis 1990, Jon Hassell, Valentina Magaletti, Jamie Woon, Joao Filipe, e Bonnie Banane. A settembre del 2020 esce The Fifth Season, secondo disco dell’artista, che la consacra tra le artiste di punta della nuova scena internazionale. Oltre alla sua musica, Lafawndah ha lavorato per brand internazionali quali Kenzo, Chanel, i-D, oltre a dirigere personalmente i propri video.

R Y F è il progetto solista di Francesca Morello, cantante e compositrice italiana di stanza a Ravenna. Il suo nuovo album, Everything Burns, uscirà a settembre 2021 per Bronson Recordings: si tratta della prima incursione di R.Y.F. nella musica elettronica e un omaggio a un periodo di creatività e ispirazioni esplosive. Con la pandemia che ha costretto i musicisti a uno stop forzato, Francesca si è trovata a lavorare meno con la chitarra e più con sintetizzatori e drum machine, strumenti che ha imparato ad apprezzare in band d’avanguardia come Moor Mother e Special Interest. Ha scritto ogni nota e testo in due settimane e ha completato le registrazioni con Andrea Cola (Sunday Morning) sotto la supervisione del polistrumentista e musicista Bruno Dorella (Ronin, OvO, Bachi da Pietra) in altre due settimane. Il primo singolo Cassandra, si muove tra territori sia dark che dance, un brano da dancefloor che evoca la new wave di R.Y.F., influenze post-punk come New Order e Le Tigre.

So Beast sono Katarina Poklepovic e Michele Quadri, entrambi produttori, beat maker, musicisti e compositori di provenienze miste, al momento di base nella campagna vicino a Bologna. Nati dalla sperimentazione e improvvisazione libera, hanno esplorato sound e radio art, per poi prendere la direzione verso una forma musicale più definita, partendo dal live electronics intersecano elementi di musica contemporanea, hip hop, trap, psichedelia, post punk, pop, avanguardia ecc., per creare un estratto stilistico musicale unico ed elaborato.

Tutti i giorni sono previsti dj-set da ascolto prima dell’inizio dei live, e in consolle si alterneranno gli artisti presenti, membri dello staff, dj resident di Bronson Produzioni.Info aggiornate su logistica, accomodation e norme di accesso ai luoghi di Beaches Brew Presents: Route to 2022 su beachesbrew.com