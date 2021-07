Ravenna, al via due corsi post diploma su energie rinnovabili ed economia circolare

Lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell’economia circolare per la riduzione dell’impatto ambientale sono i temi al centro di due corsi post diploma organizzati da ITS TEC (Istituto Tecnico Superiore Territorio Energia Costruire) e cofinanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo, del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e della Regione Emilia Romagna.

I nuovi corsi prenderanno il via in autunno a Ravenna, e il loro scopo è quello di formare figure altamente specializzate in ambito green, sempre più richieste nelle aziende impegnate nella transizione ecologica e sostenibilità ambientale. Un corso riguarda la formazione come “Tecnico Superiore per la Gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili”, una professione che consente di pianificare interventi di efficientamento e utilizzo razionale dell’energia attraverso l’analisi dei consumi aziendali e l’ausilio di strumenti tecnologie.

Il secondo corso, “Tecnico Superiore per l’Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti per il recupero di materia ed energia”, è finalizzato a creare figure professionali in grado di realizzare strategie per produrre energia attraverso il recupero della materia prima riducendo l’impatto ambientale nelle produzioni aziendali. I percorsi formativi di durata biennale, affiancano competenze pratiche e laboratoriali a materie teoriche, che vengono trattate da docenti provenienti dal mondo del lavoro, e si articolano in 1200 ore di lezione in aula e 800 ore di tirocinio in azienda per favorire l’inserimento dei ragazzi in ambito professionale.

Possono accedere ai corsi ITS tutti i diplomati di scuola superiore, dopo aver superato un esame di selezione. Essendo corsi cofinanziati, l’unico costo da sostenere è una quota di 200 euro al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni sono aperte fino al prossimo 13 ottobre; i corsi si svolgeranno da ottobre 2021 a giugno 2023 nelle sedi ITS TEC di Ravenna in collaborazione con l’Istituto Tecnico Nullo Baldini. É possibile iscriversi direttamente dal sito alla pagina la pagina https://iscrizioni.itstec.it/ compilando il modulo online. Per informazioni: www.itstec.it; tel 0544-298796/345-6684458; sederavenna@itstec.it. Referente iscrizioni: Maria Rosa Bordini.

All’organizzazione dei corsi ITS partecipano diversi enti di formazione, tra cui la Angelo Pescarini Arti e Mestieri, che si occuperà del tutoraggio per il corso “Tecnico Superiore per la Gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili”.

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono nuove scuole di tecnologia che realizzano percorsi biennali post diploma, supportati da enti ed università, per formare tecnici superiori in grado di inserirsi nei settori strategici del sistema economico-produttivo, portando nelle imprese competenze altamente specialistiche e capacità d’innovazione.