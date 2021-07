Al Finisterre Beach il concerto dei Lehmanns Brothers per “Spiagge Soul”

Una carica travolgente di funk, jazz e afrobeat. Il 20 luglio a Spiagge Soul arrivano i francesi Lehmanns Brothers, col loro carico possente di ritmo, ottoni e voci incredibili, per uno spettacolo che ha già sedotto mostri sacri come Maceo Parker, Wu Tang e Fred Wesley, con cui hanno condiviso il palco (al Finisterre Beach, ore 22, info sulle modalità d’ingresso e prenotazioni 349 2841775; info@finisterrebeach.it).

Prosegue così fino al 15 agosto la 13esima edizione di Spiagge Soul, il festival diffuso organizzato dall’Associazione “Blues Eye” con la compartecipazione del Comune di Ravenna e il sostegno della Regione Emilia-Romagna, oltre al contributo fondamentale degli operatori privati e la collaborazione della Proloco di Marina di Ravenna.

Lehmanns Brothers. I Lehmanns Brothers si caratterizzano per lo stile coinvolgente che rapina ogni volta l’attenzione del pubblico. Il loro groove combina accordi jazz con elementi hip-hop, neo-soul e house. Sono un ottimo esempio di come può apparire un’interpretazione contemporanea di jazz, funk e afrobeat, con influenze come James Brown, Jamiroquai, The Roots e A Tribe Called Quest. Il gruppo si è formato nel 2013 ad Angouleme ed è composto da Julien Anglande (voce), Alvin Amaïzo (chitarra), Dorris Biayenda (batteria), Florent Micheau (sassofono), Clément Jourdan (basso) e Jordan Soivin (trombone). Fin dall’inizio la band ha fatto tournée in tutta Europa ogni anno.

Per citare solo alcune delle loro esibizioni dal vivo: Montreux Jazz Festival, Hutball Dresden, Mnop Terasson Festival, Fusion Festival, South London Soul Train, Breminale Bremen, International Culture Exchange Freiburg. Si sono esibiti anche fuori dall’Europa come ad esempio al Dimaa Jazz Festival in Algeria e al Kaliningrad Jazz Festival in Russia. Hanno già condiviso il palco con il clan Wu Tang, Fred Wesley e Maceo Parker.

Per info e aggiornamenti sul programma: www.spiaggesoul.it – Spiagge Soul Festival.