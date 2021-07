Marino Bartoletti presenta il suo ultimo libro per “Cervia, la spiaggia ama il libro”

Dopo la serata di grande successo insieme al giornalista Andrea Scanzi, questa sera, alle ore 21.30, nel Giardino Grand Hotel Cervia, torna Marino Bartoletti, come autore protagonista dell’Incontro con gli Autori. Il giornalista, conduttore e autore televisivo presenta il suo ultimo libro vincitore del Premio selezione Bancarella 2021 “La cena degli dei” (Gallucci editore). Ad intervistarlo sarà il Condirettore de Il Resto del Carlino Bologna Beppe Boni.

Durante le serate sarà possibile acquistare i libri presentati e, al termine, è in programma il momento del 'Firmacopie' per il quale è necessario munirsi di mascherina e mantenere il distanziamento nel rispetto delle normative in vigore.

Il libro Il Grande Vecchio era sicuro che in quel Luogo avrebbe trovato amici straordinari. La sua vita, un po’ riservata, gli aveva comunque consentito di frequentare uomini potenti, dive bellissime, campioni ineguagliabili, artisti formidabili: molti li avrebbe rivisti volentieri, qualcuno che – per anagrafe – aveva solo incrociato lo avrebbe voluto conoscere un po’ meglio. Così stilò un piccolo elenco e pregò Francangelo, il suo assistente, di cercarli.

Quando vide arrivare quel celebre tenore con l’enorme foulard al collo, quel grandissimo pilota con lo sguardo malinconico, quel ragazzo timido con la bandana in testa, quella principessa col sorriso un po’ triste e altri ospiti strabilianti capì di aver avuto un’idea bellissima. La cena fu un successo. Tutti andarono via felici. Con un cavallino fra le mani. Con la prefazione di Alessandro Cattelan.

Marino Bartoletti è uno dei più noti e apprezzati giornalisti sportivi italiani. È praticamente impossibile riassumere la sua carriera che vale, da sola, almeno dieci vite professionali. Già è riduttivo definirlo giornalista “sportivo”, anche se dieci Campionati del mondo di calcio seguiti dal vivo, dieci Olimpiadi, centinaia di Gran Premi di auto e di moto, decine di Giri d’Italia, la direzione del “Guerin Sportivo”, la fondazione di “Calcio 2000”, la direzione sia della testata sportiva di Mediaset sia di quella della Rai, la direzione scientifica dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, la conduzione della Domenica sportiva, del Processo del lunedì, di Pressing, l’ideazione di Quelli che il calcio farebbero propendere per questa definizione.

Ma come la mettiamo con la musica? Provate a fargli una domanda su Sanremo (di cui è forse il più apprezzato “storico” italiano e di cui è stato negli anni opinionista, giurato e persino selezionatore delle canzoni in gara). Provate a mettere alla prova la sua passione per la lirica. E anche quella per il cinema…

Per la sua capacità di “tenere il palco” su ogni argomento se lo sono contesi gli organizzatori delle più famose rassegne italiane di talk show (CortinaIncontra, La Versiliana, StintinoChiAma). Nel 2017, visto che il tassello gli mancava, ha scritto e messo in scena due spettacoli teatrali: anche se sul palcoscenico, a Pietrasanta, aveva già sperimentato il talk musicale Due voci e una chitarra per quattro anni consecutivi. Ha vinto il premio selezione bancarella 2021.

La rassegna letteraria organizzata dell'Associazione Culturale "Cervia, la spiaggia ama il libro" – con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia e con il patrocinio e il contributo del Comune di Cervia – è un appuntamento immancabile per molti turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, cresce la sua rilevanza nazionale – essendo oramai divenuta punto di riferimento culturale dell'estate.

