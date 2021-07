CCL 21 luglio: The Good Fellas al Museo Classis Ravenna

Mercoledì 21 luglio, alle ore 21, le serate in musica della rassegna Classe al Chiaro di Luna continuano presso l’arena del Museo Classis Ravenna con il concerto dei The Good Fellas che portano sul palco il loro Gangsters of Swing.

Il rock’n’roll incontra lo swing in un viaggio fantastico che per i The Good Fellas dura da 28 anni, portando in scena l’Italia e l’America dei sogni colorati degli anni cinquanta, con la spensieratezza tipica del popolo di Romagna, sempre a cavallo tra il serio e la burla.

The Good Fellas nascono nel 1993 da un’idea del contrabbassista-bassista Mr. Lucky Luciano, insieme all’inseparabile batterista e amico Fabrice “Bum Bum” La Motta.

Da allora la band ha superato i duemila concerti, in Italia e all’estero, ed ha partecipato ad affermate trasmissioni televisive, tour teatrali, film. Sono numerose le collaborazioni con grandi artisti tra cui il sassofonista inglese Ray Gelato, Paolo Cevoli, Aldo, Giovanni e Giacomo, Cochi e Renato.

Oltre a brani di propria composizione suonano, con il caratteristico e indiavolato “big beat” delle orchestre di rock’n’roll, la musica di Louis Prima, Frank Sinatra, Elvis Presley, Fred Buscaglione, Renato Carosone, Louis Jordan ed altri grandi artisti.

Apertura cancelli ore 20. Inizio spettacolo ore 21

Tariffe: Intero 12 euro

Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Omaggio bambini sotto 6 anni

Per informazioni:

www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19