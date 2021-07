Il 22 luglio la grande musica dei Beatles all’arena del Museo Classis con “The Menlove”

Giovedì 22 luglio, alle ore 21, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna, la grande musica dei Beatles all’arena del Museo Classis Ravenna con The Menlove – Beatles Tribute. Lo show dedicato alla celebre band inglese degli anni ‘60, comprende una quarantina di canzoni tra le più famose dei Beatles, eseguite filologicamente e rigorosamente con gli stessi strumenti d’epoca e costumi di scena vintage.

The Menlove, che devono il loro nome a Menlove Avenue, la strada in cui abitava John Lennon a Liverpool, nascono nel 2008 dall’incontro di 4 musicisti professionisti con alle spalle una vasta ed importante esperienza live e in studio. La sfrenata passione comune per il quartetto di Liverpool ha poi fatto in modo che il progetto di una Beatles Tribute fosse finalmente realizzabile.

La band ha calcato i palchi dei Live Club più noti del circuito italiano ed ha partecipato a varie trasmissioni radiofoniche e televisive, tra cui un’esibizione in diretta a X-Factor nel 2019.

Rolando Giambelli (presidente di Beatlesiani associati) con il quale collaborano a diversi progetti, li ha definiti “superbamente filologici”.



Apertura cancelli ore 20. Inizio spettacolo ore 21.

Tariffe:

Intero 12 euro;

Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto);

Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto);

Omaggio bambini sotto 6 anni.

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19.