Marina di Ravenna. Giancane in solo al Peter Pan

Nuovo appuntamento con la settima edizione della rassegna Peter Pan 3d sulla spiaggia del Peter Pan di Marina di Ravenna, mercoledì 21 luglio l’atteso ospite sarà Giancane in solo. Componente del celebre gruppo romano “Il Muro del Canto”, Giancane è un cantautore dal grande senso dell’umorismo e dalla chiara vocazione country.

Il suo primo album si chiama “Una vita al top” ed è uscito alla fine del 2015, preceduto solamente da un EP, “Carne”, venduto in comodi vassoi in polistirolo da macelleria. “Ansia e Disagio” è invece il titolo del nuovo disco di inediti di Giancane, uscito il 24 novembre per Woodworm Label. L’album, composto da undici canzoni, racchiude osservazioni pungenti, ironia e una profonda curiosità nei confronti degli stati ansiosi, propri o altrui. Senza abbandonare la vocazione folk’n’roll e country-neomelodica che l’hanno reso celebre, Giancane inaugura una nuova stagione compositiva, inventando una nuova grammatica cantautorale di chiara provocazione e vocazione popolare.

Come sempre, alle 20 inizierà l’accompagnamento de “La radio in spiaggia” con i dj Melody Box, in questo caso Marco Turci. Alle 22 invece ecco la breve chiacchierata di Luigi Bertaccini, dj e curatore della rassegna, con Giancane, che si esibirò poi in solo.

L’ingresso è libero, ma è raccomandata la prenotazione per i tavoli e i posti a sedere.

Prossimo appuntamento lunedì 26 O’Zulu in “Vio-Lenti”.