Burattini alla Riscossa tra Ravenna, Casalborsetti e Punta Marina il 22, 23 e 24 luglio

Settimana intensa per Burattini alla Riscossa. Il 22, 23 e 24 luglio Gambeinspalla Teatro, Matteo Giorgetti e Teatro Lunatico saranno protagonisti a Ravenna, Casalborsetti e Punta Marina.

La rassegna continuerà poi a percorrere il territorio ravennate dalla riviera all’entroterra, con eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire ed affascinare il pubblico di tutte le età.

Giovedì 22 luglio – ore 21.15 – Ingresso libero

Gambeinspalla Teatro

Il sogno

Giardini Speyer – Ravenna

Un lavoro unico nel suo genere, che da anni incanta il pubblico di tutta Italia ed Europa con poesia e comicità. Un carretto d’altri tempi, un attore bizzarro, mimo, clown, mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore antico, sospeso tra sogno e realtà, romanticismo e comicità. Il pubblico sarà cullato con il naso all’insù ad ammirare bolle di sapone quasi fossero anime volanti che si trasformano da piccole a grandi, poi giganti, con mille riflessi colorati e piene di fumo; fino al culmine dell’incanto, quando un tripudio di bolle avvolgerà palco e platea in un volo libero. “Uno spettacolo per tutte le età – come lo ha definito l’autore ed interprete Eros Goni – e per tutti gli intenditori di sogni”.

Venerdì 23 luglio – ore 21.15 – Ingresso libero

Matteo Giorgetti

Magicherie

Bagno Coya Beach, Via delle Gardenie 27 – Casalborsetti

Un buffo personaggio, stanco della giocoleria, decide di intraprendere la carriera da mago, pur essendo un principiante del settore, ma grazie all’aiuto dei bambini riuscirà a fare delle magie veramente inaspettate, stupendosi lui stesso! Così accompagnato dai suggerimenti e dagli incoraggiamenti del pubblico, intraprenderà un piccolo grande viaggio attraverso un mondo magico che lo porterà a imparare e quindi a mostrare tanti classici giochi della magia, non volendo però abbandonare nemmeno le sue capacità di giocoliere, farà si che lo spettacolo diventi un mix tra le due discipline per arrivare carico di entusiasmo ad un finale a sorpresa.

Sabato 24 luglio – ore 21 – Ingresso libero

Teatro Lunatico

StravagArte

Parco pubblico di Punta Marina, Viale dei Navigatori

Spettacolo teatrale, senza parole, per tutta la famiglia. Particolarmente adatto per rassegne teatrali sia al chiuso che all’aperto con numeri di giocoleria, magia comica, clownerie e bolle di sapone. Al termine dello spettacolo un bambino verrà messo dentro una vera bolla di sapone gigante.

Prossimo appuntamento: giovedì 29 luglio (ore 21.15) all’Arena Estiva Valtorto di Ravenna con il Teatro alla Panna. Per ricevere il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info

www.facebook.com/burattinimaxventuri