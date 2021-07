Concerto della Banda Città di Russi, questa sera 22 luglio in piazza Dante a Russi

In piazza Dante alle ore 21 concerto della Banda Città di Russi, evento inizialmente previsto per il 17, poi annullato per maltempo.

La Banda Città di Russi torna a suonare nell’ambito della rassegna “Russi Estate” organizzata dal Comune di Russi. Il repertorio sarà dedicato ai grandi classici della musica pop italiana e straniera, alle colonne sonore di film e standard classici del repertorio jazzistico internazionale. Non mancheranno brani del repertorio folkloristico romagnolo e marce tradizionali. Presentatrice delle serate Lucia Sassi.

La Banda Città di Russi si è costituita probabilmente nella prima metà dell’Ottocento e, in seguito a periodi di interruzione, venne ricostituita nel 1992. Il gruppo attuale è composto da una trentina di elementi che coprono tutte le sezioni, dai clarinetti ai bassi, comprendendo, oltre a questi, sax, trombe, flicorni, tromboni e la sezione ritmica. Gli attuali maestri Claudio Bondi e Luca Dalpozzo dirigono la banda nell’esecuzione del suo vasto repertorio. L’attività prevalente del gruppo musicale si esplica annualmente con una trentina di esibizioni fra concerti, sfilate, processioni e commemorazioni.