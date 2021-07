All’Arena D’dri d’è Teàtar di Conselice, Savi e Montieri in “Buone Nuove

Terzo appuntamento da ridere, venerdì 23 luglio alle ore 21.15 nella nuova location Arena D’dri d’è Teàtar di Conselice, con Savi e Montieri in “Buone Nuove” per Conselice Estate 2021, prima parte della stagione teatrale che proseguirà da ottobre al Teatro Comunale. Quattro serate legate tra loro da un unico fil rouge: l’uomo e l’arte sono inscindibili, l’uno non vive senza l’altro, perché tra loro vige una relazione simbiotica. Del resto ce ne siamo accorti nell’ultimo anno quanto l’arte e la cultura ci sono mancati.

Direttamente da Radio Italia, quinto network più ascoltato sul territorio nazionale, il duo radiofonico Savi e Montieri, dalla battuta sempre pronta e dall’imitazione imprevedibile, porterà in scena “Buone Nuove”, lo show tratto dal programma mattutino che da quindici anni apre i palinsesti di Radio Italia Solo Musica Italiana. Uno spettacolo sulla comunicazione e sui nuovi media che mette in evidenza pregi e difetti di personaggi pubblici conosciuti e dei tempi che viviamo, facendo satira di costume in modo intelligente e moderno. Proporranno tutti i loro personaggi e le gag più divertenti, finora ascoltate solo alla radio. Le esilaranti parodie di Rino Gattuso, Maurizio Costanzo, Bruno Vespa, Cristiano Malgioglio, Gigi Buffon, Vittorio Sgarbi … e tante altre proposte ancora inedite che coinvolgeranno tutte le platee! Uno spettacolo di assoluto divertimento con due performer nel cui curriculum figurano collaborazioni con Mediaset e Disney, nonché alcuni tra i più prestigiosi premi riservati ai comici in Italia, tra cui il Premio Walter Chiari, il Premio della critica Ugo Tognazzi a Cremona, il Premio Noschese e per ben due volte consecutive il Premio Charlot.

Prevendita online dei biglietti di tutti gli spettacoli in cartellone su www.vivaticket.it.

Prenotazioni obbligatorie tel. 0542-665185 – cell. 333-5748015. Biglietteria: cell. 377-9698434 dalle ore 17.00 alle 19.00 mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com) aperta solo nella serata di spettacolo dalle ore 19.30

Biglietti: intero € 12,00 – ridotto € 10,00 (giovani under 25, adulti over 65, diversamente abili, Soci Caffè delle Ragazze, tesserati Emergency, Libera).

Saranno adottate le misure di sicurezza anti-Covid vigenti nelle singole date.

L’ingresso agli spettacoli serali sarà consentito dalle ore 20.30. Arena (retro del Teatro Comunale) – Via Selice 127-129 – Conselice (RA). In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Teatro Comunale di Conselice.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega del buonumore. Per ulteriori informazioni visitare i siti internetwww.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com.