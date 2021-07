Concerto di fiati del Verdi di Ravenna al Museo Nazionale

Appuntamento in musica con l’orchestra di fiati dell’ISSM “G. Verdi” di Ravenna, in programma venerdì 23 luglio alle 18.30 al Museo Nazionale.

Il concerto è frutto di una collaborazione con il laboratorio di tuba, euphonium e strumenti congeneri, recentemente tenuto dal maestro Gianmario Strappati presso l’istituto ravennate, e vede impegnati i partecipanti in un programma di musiche di Georges Bizet, Gustav Holst, Giuseppe Verdi, Alexandre Guilmant e Vittorio Monti.

«È un’occasione – sottolinea la direttrice del Verdi, Anna Maria Storace – per mettere in evidenza i preparativi che stiamo facendo per l’apertura del triennio accademico di tuba e del corso propedeutico. Abbiamo riscontrato grande interesse verso questo strumento e l’avvio della scuola sarà una buona occasione per potenziare la sezione degli ottoni e, in maniera più estesa, l’orchestra dei fiati. C’è molta attenzione verso ottoni e strumenti a fiato e teniamo a promuovere lo studio di questi strumenti».

L’orchestra di fiati esiste già da alcuni anni all’interno del conservatorio, sotto la direzione del maestro Stefano Franceschini, titolare anche del corso di “Musica d’insieme per la didattica” all’interno dei corsi per il conseguimento di 24 cfa per l’accesso al concorso per l’insegnamento.

Il concerto è a ingresso libero.