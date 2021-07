Giochiamo alla pace al Parco Teodorico con le bambine e i bambini di tutte le età

Sabato 24 luglio dalle 18 nell’area adiacente al Bar del Parco Teodorico a Ravenna, il Festival delle Culture del Comune di Ravenna e la Sezione Luigi Fuschini dell’ANPI, organizzano Giochi e Laboratori che hanno al centro la Pace.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di numerosi soggetti: Cooperativa San Vitale, Terra Mia, Ribellarti, DiTuttiColori, Malva e Takadum.

Diceva Nelson Mandela che “la pace non è un sogno: può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare” – dichiarano gli organizzatori -. Se sognare significa immaginare che la fratellanza tra i popoli è possibile perché siamo in fondo tutti uguali, giocare insieme porta a conoscerci e ad unirci in momenti ludici e gioiosi, a fare comunità nel divertimento. “Giochiamo alla pace” è l’avvio di un percorso di iniziative e di eventi che vuol diffondere una cultura della Pace mediante il più antico dei modi: il Gioco”.

Il programma dell’iniziativa è ricco ed articolato, così da soddisfare le esigenze di tutte le età, dalle bambine e dai bambini agli adulti che li accompagnano. Alcuni titoli, già di per sé suggestivi: Jia Jia Disegnando la Pace, I giochi di Giorgio, iTakadùm! Musica per tutti, Favolando, Lyal’ka Motanka- un oggetto con radici lontane, Un pensiero di Pace, Con il Corpo e con la musica.