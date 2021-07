Julian Lage al Parco Piancastelli di Fusignano per il festival Crossroads

Venerdì 23 luglio, alle 21, l’edizione 2021 del festival itinerante Crossroads, organizzato da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, transiterà per la quarta e ultima volta al Parco Piancastelli di Fusignano. Sul palco salirà il trio del chitarrista Julian Lage, con Jorge Roeder al contrabbasso e Kenny Wollesen alla batteria. Le musiche delle radici statunitensi, il blues, il rock e soprattutto la grande tradizione chitarristica jazz, verranno portate a un livello di bruciante intensità. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano. Biglietti: prezzo unico euro 15.

Julian Lage è nato a Santa Rosa (California) il giorno di Natale del 1987: ad appena 33 anni ha già una lunghissima carriera alle spalle. Bambino prodigio, all’età di sette anni già si esibiva da professionista nell’area di San Francisco. A confermarlo c’è anche un film documentario: Jules at Eight, diretto da Mark Becker nel 1996. Poco dopo, nel 2000 fu invitato a esibirsi alla cerimonia dei Grammy Award: aveva appena 12 anni.

La sua formazione ha seguito varie strade, tra le quali spiccano la preparazione classica al Conservatorio di San Francisco e quella jazz completata al Berklee College of Music di Boston. Qui ebbe come insegnante anche Gary Burton, che lo coinvolse nel suo gruppo. Lo si ascolta infatti su Generations (2004) e Next Generation (2005): Lage, non ancora maggiorenne, era già entrato nel giro del jazz del più alto livello. In seguito ha collaborato con Jim Hall, Herbie Hancock, Fred Hersch, Christian McBride, Eric Harland e Larry Grenadier, Bela Fleck, Antonio Sanchez… Nel 2009 pubblica il primo album da leader (Sounding Point: un esordio che ottiene una nomination ai Grammy). Nella sua discografia spicca poi il primo disco in solo alla chitarra acustica (World’s Fair, 2015), mentre Love Hurts (2019) è stata la prima registrazione del suo trio con Jorge Roeder al contrabbasso e Dave King (dei Bad Plus) alla batteria. Con questo stesso trio Lage ha appena pubblicato Squint, il suo esordio su etichetta Blue Note.

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,

e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

Parco Piancastelli, Via Piancastelli (ingresso angolo Corso Emaldi), Fusignano (RA).

Biglietteria serale dalle ore 19:30: tel. 338 2273423.

Informazioni e prenotazioni: Jazz Network tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it;

URP tel. 0545 955653 – 955668 (lun-ven ore 9-13, sab 8:30-11:30, mar 15-17).

Prevendita on-line: www.crossroads-it.org.