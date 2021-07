Mingozzi (PRI): “Bene la Regione sul porto, ma occorrono collegamenti con il norditalia”

“Il sostegno della Regione al porto di Ravenna quale scalo per tutta l’Emilia-Romagna trova nel Documento di programmazione 2022 buone conferme e nuovi propositi approvati pochi giorni fa dall’Assemblea Legislativa, a partire dall’adeguamento dell’accessibilità al porto e da una possibile Zona Logistica Semplificata molto utile se ben collocata e vicina alle nuove aree di sviluppo della logistica” commenta il repubblicano Giannantonio Mingozzi.

“Credo che a questi impegni abbiano contribuito non poco i dati più recenti sulla movimentazione in crescita del nostro porto: l’import e l’export marittimo trainano l’economia della Regione e producono il 7% del valore aggiunto nazionale, il 10% delle imprese logistiche italiane sono emiliano-romagnole e il porto di Ravenna nei primi 5 mesi dell’anno aumenta del 20% la movimentazione complessiva – prosegue Mingozzi -. C’è da augurarsi però che la Regione riprenda in mano con autorevolezza e decisione le pesanti lacune che registriamo nei collegamenti stradali con il norditalia e l’Europa che sono grandi bacini di interesse commerciale; non si parla più del tratto Cesena-Ravenna-Orte dell’E55 nè di una ridotta arteria che consenta almeno di sostituire una Romea non più adeguata, impegni che comparivano in precedenza tra le priorità di Governo e Regioni Veneto ed Emilia-Romagna già legate da un preciso accordo sottoscritto un anni fa”.

“Tra pochi anni questa carenza si rifletterà sulle capacità del nostro porto di accompagnare ai nuovi fondali e banchine i tempi rapidi di consegna delle merci e magari di non cogliere nuove opportunità nel settore croceristico dopo i limiti alle grandi navi imposti a Venezia – conclude Giannantonio Mingozzi -. Sarebbe un peccato se la sinergia istituzionale ed imprenditoriale che si avverte sui nuovi investimenti portuali non si confermasse anche per nuove strade essenziali per il breve e medio periodo”.