Palazzo Grossi a Castiglione di Ravenna, concerto in onore di Secondo e Raoul Casadei

Sarà dedicato a Secondo e Raoul Casadei il concerto che si terrà a Palazzo Grossi di Castiglione di Ravenna, venerdì 23 luglio alle 21, nell’ambito della tradizionale Festa d’estate organizzata dall’Associazione Culturale Castiglionese “Umberto Foschi”. L’evento vedrà la partecipazione del Trio Iftode, Daniela e Leonardo Vallicelli, condurrà Gabriele Zelli.

Sarà presente la signora Riccarda Casadei, figlia dell’indimenticabile Secondo Casadei. È consigliata la prenotazione ai numeri 3355490057 (Roberta) e 3297421205 (Sauro). Alle 19,30 si potrà partecipare alla visita guidata all’interno di Palazzo Grossi su prenotazione. Ingresso ad offerta libera.

“Da cittadino di Castiglione – afferma il vicesindaco Eugenio Fusignani – non posso che essere orgoglioso della vivacità culturale di questo territorio e degli eventi che si stanno succedendo in questa estate lo dimostrano: dallo slancio epico e storico con uno sguardo ai 700 anni della morte di Dante di sabato scorso al sentito omaggio ai Casadei del 23 con il quale l’associazione ‘Umberto Foschi’ che vanta numerosissimi soci, tra i quali anche il sottoscritto, intende ricordare non solo il folclore romagnolo, ma la tradizione culturale e musicale di due grandi musicisti e della loro famiglia che hanno saputo portare la nostra terra in tutto il mondo. Siamo l’unica realtà internazionale che vanta ben tre balli allacciati: valzer, polka e mazzurca. Colgo l’occasione per anticipare che il 7 agosto ospiteremo la prima nazionale dello spettacolo ‘L’attesa/Anita Garibaldi: morte e vita di una regina’ commissionato dalla Fondazione Ravenna Risorgimento in occasione del 200° anniversario della sua nascita. Il monologo, scritto da Valeria Magrini, sarà messo in scena dal giovane talento ravennate Asia Galeotti, per la regia di Emanuele Montagna”.