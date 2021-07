In biblioteca a Cervia la presentazione del libro “Aquilotti Cervia. Ciclisti per passione” di Carli e Sirri

Sabato 24 luglio alle 17 si terrà la presentazione dell’ultimo volume di Massimo Carli e Denis Sirri “Aquilotti Cervia. Ciclisti per passione”, che raccoglie gli ultimi dieci anni di attività dello storico gruppo ciclistico cervese. L’incontro si terrà nel cortile della Scuola Pascoli, con ingresso da Viale della Rimembranza.

Gli autori del libro dialogheranno con la giornalista Alessandra Giordano. Saranno presenti all’incontro l’Assessora allo Sport Michela Brunelli, Cesare Brusi e gli amici ciclisti Walter Gorini, Silvano Manzi, Francesco Menghi, Domenico Muccioli, Guido Neri, Roberto Parisi, Giancarlo Toschi, ed il cantante Piero Focaccia.

Massimo Carli, cervese di adozione, è stato per lungo tempo responsabile del Servizio Viali, Parchi, Giardini e Pineta a Cervia. Appassionato di botanica, di ciclismo e di Musica, ha scritto articoli per il “Gazzettino di Cervia”, “Il Comune di Cervia” ed i mensili “Cervia, il giornale della città” e “Cicloturismo”. Ha già pubblicato “Siamo qua da voi signori” (Longo 1996), “Le orchidee spontanee delle pinete di Cervia” (Tourist Sport Service 2003), “Le pinete di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata” (Capit 2005), “Cervia sui pedali” (Acquacalda 2010) e “Cervia e il socialismo” (Risguardi 2016)

Denis Sirri, cresciuto a Cervia e trasferitosi per lavoro dopo la laurea in ingegneria meccanica, è tornato a Cervia e nel 2008 è entrato a far parte della famiglia degli Aquilotti di cui è attuale Vicepresidente.