Sul molo di Cervia il compositore e musicista Gigi Masin si esibirà all’alba

Domenica 25 luglio, all’alba sul molo di Cervia per il secondo appuntamento di ELEMENTI, il compositore, musicista e produttore, Gigi Masin si esibirà davanti al mare con la sua NORD piano. Concerto di uno dei maestri di musica ambient contemporanea, in cui tornano ancora una volta le suggestioni marine presenti nella sua vita e in alcuni dei suoi lavori (Talk To The Sea, 2014 e Calypso, 2020).

Il musicista veneziano Gigi Masin è considerato un innovatore sin dai suoi esperimenti della fine degli anni ’70. Il suo album di debutto “Wind” (1986), ignorato dalla critica all’epoca, diverrà un fenomeno di culto nei decenni successivi, anche grazie ai campionamenti effettuati da artisti quali Björk e Nujabes. Grazie al suo lavoro “Talk To The Sea”, raccolta retrospettiva dell’etichetta Music From Memory, la sua musica ottiene finalmente più ampi riconoscimenti a livello internazionale. Il suo nuovo lavoro “Calypso”, pubblicato nel febbraio 2020 su R&S/Apollo, ne conferma la ritrosia a esser classificato secondo i soliti schemi, nonostante per lui si siano usate etichette come ambient, new age, balearic e classica moderna.

Elementi è una rassegna a cura di MAGMA e MU dedicata alla musica contemporanea e alle arti performative e il cui intento è presentare al pubblico la trasversalità dei linguaggi contemporanei in relazione alla potenza emozionale dei paesaggi simbolici e incontaminati che caratterizzano il territorio di Cervia.

Evento in collaborazione con il Comune di Cervia