Un palco per gli appassionati alla Rocca di Russi

“Un palco per gli appassionati” è il progetto openstage del ricco calendario estivo “Russi Estate 2021” pensato per dare visibilità a chi ama suonare o recitare e ha voglia di esibirsi dal vivo.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Russi mette a disposizione il palco del Giardino della Rocca “T. Melandri” e l’impianto fonico (non gli strumenti) nei pomeriggi di domenica 1 agosto e domenica 15 agosto. Il palco sarà utilizzabile per un totale di 4 ore a partire dal tardo pomeriggio.

Per ottenere lo spazio occorre prenotarsi entro una settimana prima della data che si richiede, telefonando allo 0544 587641 oppure mandando una mail con oggetto “Un Palco per gli Appassionati” a cultura@comune.russi.ra.it.