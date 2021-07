A Lavezzola il trio d’archi EST a Villa Verlicchi

Penultimo appuntamento il 25 luglio alle 21, con in “Concerti in Villa” di DART Domus delle arti, delle relazioni e del turismo a Villa Verlicchi a Lavezzola, con il concerto del trio d’archi EST.

Gli EST nascono dalla volontà di tre amici musicisti, nonché prime parti dell’organico orchestrale “La Corelli”, di dar vita ad un nuovo progetto musicale che armonizzi la loro comune esperienza classica alle diverse influenze personali. La formazione è quella del trio d’archi: violino (Nicola Nieddu), violoncello (Antonio Cortesi) e contrabbasso (Luca Di Chiara); insieme giocano con la musica in modo strabiliante sperimentando nuovi suoni con i brani di grandi classici: Mozart e Rossini. A partire dalle opere dei due compositori, gli EST propongono arrangiamenti originali in bilico tra classica, jazz, elettronica con qualche incursione nella musica pop e rock. Una follia sonora in cui l’invenzione, l’ironia e l’improvvisazione sono il punto di partenza dal quale prende forma lo spettacolo degli EST.

L’evento è realizzato in collaborazione tra Comune di Conselice ed Happywood APS, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo ed il contributo della Regione Emilia-Romagna.