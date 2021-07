Goletta Verde torna nei porti dell’Emilia-Romagna: dal 6 all’8 agosto farà tappa a Marina di Ravenna

Dopo un anno di stop dovuto alle restrizioni causate dalla pandemia, la storica campagna di Legambiente torna a solcare i mari per monitorare lo stato di salute delle acque. Dopo aver risalito lo Stivale Goletta Verde approda nel porto di Marina di Ravenna venerdì 6 agosto, dove rimarrà fino a domenica 8, in via Molo Dalmazia, 63.

Numerosi anche quest’anno gli eventi sul territorio regionale legati all’iniziativa che inviteranno al contatto con la natura e alla valorizzazione del territorio. I temi trattati riguarderanno in particolare la tutela degli ambienti marini, come il “fishing for litter” di Porto Garibaldi e altre pratiche virtuose delle marinerie, oltre che alla riscoperta di centri di rilievo per il recupero della fauna marina, nonché la protezione delle zone costiere con interesse specifico riguardo la salvaguardia delle dune.

Altro argomento di forte interesse sarà quello della transizione ecologica, con un focus specifico sulle energie rinnovabili per il futuro, un tema su cui risulta sempre più urgente lavorare attraverso la sensibilizzazione e la formazione dei più giovani.

Il programma con tutti gli eventi

Venerdì 6 agosto

Marina di Ravenna (RA):

Ore 10:00 Le buone pratiche per la tutela degli habitat marini, Pro Loco di Marina di Ravenna

Ore 17:30 Visita al centro di recupero marino del Cestha, ex mercato del pesce (è necessario iscriversi scrivendo a info@legambiente.emiliaromagna.it)

Ore 19:30 Visita al centro di recupero marino del Cestha, ex mercato del pesce (è necessario iscriversi scrivendo a info@legambiente.emiliaromagna.it)

Cesenatico (FC)

Ore 16:30 Saluto al passaggio di Goletta Verde con partenza barche storiche

Sabato 7 agosto

Porto Garibaldi – Comacchio (FE)

Ore 9:00 Escursione in bicicletta “A riveder l’ambiente che Dante vide nel 1321”, partenza da via Mattotti 26 (è necessario iscriversi scrivendo ainfo@legambiente.emiliaromagna.it)

Marina di Ravenna e Porto Corsini (RA)

Ore 10:30 Conferenza stampa Goletta Verde, bar Timone

Ore 17:00 “Le dune da salvare”, Goletta Verde e Giurassix Park

Ore 18:30 Laboratorio per bambini con Lucertola Ludens, Goletta Verde (è necessario iscriversi scrivendo a info@legambiente.emiliaromagna.it)

Domenica 8 agosto

Porto Corsini (RA)

Ore 10:30 Flash Mob “Sì al futuro ,sì alle rinnovabili”, molo di Porto Corsini

Marina di Ravenna

Ore 15:30 Rilascio tartaruga marina al largo con Cestha

Ore 17:30 Tavola rotonda con i Circoli di Legambiente della costa romagnola, bagno Aloha Beach di Marina Romea

Ore 19:00 Aperitivo di saluto con Coop Alleanza 3.0, Goletta Verde

Per i dettagli sulle singole iniziative seguite i canali social di Legambiente Emilia-Romagna e dei Circoli territoriali, o visitate il sito www.legambiente.emiliaromagna.it