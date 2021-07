Rinnovato il direttivo della Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina

Lo scorso 07 luglio, durante l’assemblea ordinaria della Consulta Del Volontariato E Delle Associazioni Della Romagna Faentina ODV, è stato nominato il nuovo consiglio direttivo dell’associazione.

Diversi i nomi e le personalità chiamate a ricoprire le cariche:

• Baccarini Gianluca – Fronte Comune

• Bedronici Maria Antonia – Grd Faenza

• Bertoni Roberto – Pubblica Assistenza Citta’ Di Faenza

• Boni Bruno – Carri Aps

• Caroli Davide – Insieme Per Crescere

• Donati Debora – Insieme A Te

• Fuschini Alberto – Farsi Prossimo.

Tra queste, il Consiglio Direttivo del 21 Luglio 2021 ha eletto nuovo presidente Maria Antonia Bedronici, Vice Presidente Roberto Bertoni e Segretario/Tesoriere Davide Caroli.

Rinnovati anche i revisori dei conti:

• Bedeschi Maria Teresa – Maria Teresa Odv

• Maccolini Lara – Grd Faenza

• Zinzani Vilma – Cav Faenza.

La Consulta si è costituita nel 1996 come organismo di coordinamento e di valorizzazione delle numerose associazioni del volontariato sociale con il patrocinio del Comune di Faenza. Il suo compito è quello di promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato in tutte le sue forme ed in tutti i campi in cui è mezzo di adempimento del dovere di solidarietà sociale.

Anche durante quest’anno difficile passato, ha cercato di sostenere tutte le associazioni che hanno messo in campo tutte le loro forze per stare al fianco della comunità, mantenendo salda la rete che si è costituita nel territorio in tutti questi anni.

La Consulta ha continuato ad operare attivamente durante l’emergenza Coronavirus, sempre in stretto rapporto con Associazione Comunità Romagna, Centro di Servizi del volontariato di Ravenna, con cui collabora da sempre e si è messa a disposizione dell’Amministrazione Pubblica per intercettare i bisogni e le esigenze del territorio. Oggi, con un nuovo consiglio direttivo, la Consulta è pronta a sostenere le associazioni nel post-Covid, con tutte le nuove sfide e fragilità che si stanno presentando. Un momento complesso per il Volontariato che, oltretutto, si sta preparando al grande passaggio al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).

Attraverso momenti di conoscenza collettiva come la Festa delle Associazioni, aderendo a progetti comuni assieme alle associazioni di volontariato o fornendo informazioni sulle Associazioni presenti sul territorio, La Consulta è un punto di riferimento per il volontariato faentino e per tutta la comunità locale.