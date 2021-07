Al salone estense della Rocca di Lugo l’incontro “L’eredità di Napoleone” con Roberto Balzani

Il Comune di Lugo e l’Archivio Storico Comunale in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e della Età contemporanea in Ravenna e provincia presentano, nel bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, una serata dedicata a questo grande protagonista della storia. L’iniziativa dal titolo “L’eredità di Napoleone. Non solo una storia remota” si svolgerà martedì 27 luglio nel Salone Estense della Rocca di Lugo con inizio alle 21.

Ospite della serata sarà il professor Roberto Balzani dell’Università di Bologna che terrà una lezione orientata a valorizzare l’eredità giuridico-amministrativa dell’esperienza napoleonica. Introdurrà la lezione il direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della età contemporanea in Ravenna e provincia, Giuseppe Masetti. All’iniziativa sarà presente anche l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati.

La serata è organizzata nel rispetto delle misure previste per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. È consigliata la prenotazione alla mail archivio.lugo@unione.labassaromagna.it o al numero 339 5381176.