Estate con noi a Russi. Proiezione gratuita del film Il Drago di Romagna di Gerardo Lamattina

Mercoledì 28 luglio in Piazza Dante a Russi all’interno della rassegna estiva E..STATE CON NOI sarà proiettato gratuitamente il film Il Drago di Romagna di Gerardo Lamattina, girato in Romagna, anche a Russi. Il

film racconta la storia del Mah jong attraverso la passione per questo gioco della protagonista.

Saranno presente il regista e gli attori. La serata è presentata da Emilio Vita. E’ possibile cenare in Piazza Dante dalle ore 19.30 oppure visionare il film dalle ore 21.

Consigliata la prenotazione al numero 338-5813937

La rassegna russiana è organizzata da DELITHIA, BAR CENTRALE, LIBRIMI e si concluderà il 4 agosto con la presentazione dei libro La Stagione dei Ragni della scrittrice emergente Barbara Baraldi.