Le Acli ricordano il Cardinale Ersilio Tonini nell’ottavo anniversario della morte

“Il Card.Tonini ha avuto, già dal suo arrivo a Ravenna, un rapporto di particolare amicizia, di stima per la nostra associazione Acli – scrivono dall’Associazione Cristiana Lavoratori Italiani – impegnate in una terra difficile a portare il Vangelo in ogni luogo. Ha visitato le nostre strutture, il patronato di cui rimarcava sempre la necessità di questo servizio per gli ultimi, aveva conosciuto il Patronato Acli ringraziando tutti gli operatori per il loro servizio ai cittadini. Tutti noi dirigenti Acli eravamo i suoi volontari per i suoi viaggi fuori dalla Romagna dove si recava per convegni”.

Le Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani parteciperanno alla S.Messa (in Cattedrale Santa Maria assunta) in memoria del Card. Ersilio Tonini domani, mercoledì 28 luglio alle ore 8,00, nell’ottavo anniversario della sua morte. L’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni presiederà la S.Messa di suffragio