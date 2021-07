All’arena del Museo Classis di Ravenna il tributo ai Pooh con il concerto degli “Ascolta”

Proseguono le serate in musica della rassegna Classe al Chiaro di Luna: mercoledì 28 luglio è il turno di Ascolta – Tributo ai Pooh, alle ore 21 presso l’arena del Museo Classis Ravenna. Riconosciuti come una delle Pooh Official Tribute Band, gli ASCOLTA si collocano tra quelle più seguite in Italia, oltre che per il grande talento, anche grazie al fatto di essere stati selezionati dagli stessi Pooh nel 2006 per partecipare al Raduno Official Tribute Band, trasmesso da Video Italia.

Nel 2013 vengono selezionati da Red Canzian per il “Pooh Tribute Band Project”, progetto discografico prodotto e distribuito dall’artista. Andrea Ambrosini al pianoforte, tastiere e voce, Cesare Campa al basso, chitarre, archi e voce, Gianluca Giordano alle chitarre e Patrizio Bonan alle percussioni, nel 2021 entrano a far parte anche della categoria di autori e compositori, grazie alla pubblicazione di un album di inediti.

Un lavoro svolto con passione che ha, come obiettivo, quello di riprodurre i brani con qualità, un’alternanza tra brani riarrangiati con gusto ed altri riprodotti fedelmente agli originali. Tutte le grandi hits riproposte si affiancano a numerose chicche per i fans più preparati ed esigenti: un coinvolgente concerto per grandi emozioni.

Apertura cancelli ore 20. Inizio spettacolo ore 21.

Tariffe:

Intero 12 euro

Amici di RavennAntica 8 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Classis Card 10 euro (vendita solo in biglietteria fisica con presentazione card; vale solo per un biglietto)

Omaggio bambini sotto 6 anni.

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al venerdì 11 – 13 / 17 – 21.