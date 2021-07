Continuano gli appuntamenti con Happy Bio 2021 a Punta Marina e Lido di Savio

Due appuntamenti mercoledì 28 e venerdì 30 luglio per Happy Bio 2021: i sapori della frutta bio in riva al mare faranno tappa al bagno Kamala e bagni Bologna, Bolognino e Angolo B di Punta Marina Terme.

Da ormai molti anni, Happy Bio ha saputo ispirare e intrattenere, “giocando” la carta dello scambio di conoscenze ed esperienze, per sviluppare fino in fondo i contenuti dell’eco-sostenibilità in termini di gastronomia, acqua, biodiversità, clima, diversificazione, educazione, paesaggio, qualità, suolo e turismo. Migliorando anno dopo anno i suoi contenuti esperienziali sostenuti da un’efficace strategia di social media, Happy Bio è un appuntamento che, selfie dopo selfie, racconta una nuova sensibilità green. Dove green è scritto in grassetto.

Il programma

Calendario appuntamenti 2021 (ore 17 negli stabilimenti balneari, ore 20:00 negli alberghi).

• 28 luglio Bagno Kamala – Punta Marina Terme;

• 30 luglio Bagni Bologna, Bolognino e Angolo B – Punta Marina Terme;

• 06 agosto Bagno SoleLuna – Lido di Savio;

• 06 agosto Hotel Bahamas – Lido di Savio;

• 28 agosto Bagno Baloo Beach – Punta Marina Terme.