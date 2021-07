Mei 2021 dedicato a Rino Gaentano: tra i primi ospiti, Nccp, Lorenzo Kruger e CmqMartina

Annunciati i primi nomi che saranno al MEI 2021 dal 1 al 3 ottobre a Faenza, nell’edizione dedicata a Rino Gaetano. Si tratta di Nccp, Alessandro Gaetano, Lorenzo Kruger, Amerigo Verardi, Enrico Capuano, cmqmartina, H.E.R., VV, Giuse The Liza, Andrea Chimenti e Giovanni Lindo Ferretti.

Al MEI Giovani nell’edizione 2021 saranno inoltre presenti due delle migliori novità sul panorama musicale: VV e Giuse The Lizia. Due cantautori originali, voce della nuova scena musicale italiana a confine tra l’indie pop e le urban vibes.

VV e Giuse The Lizia sono entrambi due scoperte di Maciste Dischi, da anni all’avanguardia nel circuito dell’indie pop italiano e fautrice del successo di artisti come Gazzelle e Fulminacci. Il percorso di Maciste Dischi si intreccia ancora una volta con quello del MEI, dopo il premio come Miglior etichetta discografica giovane italiana nel 2015 e il Premio Giovani MEI – ExitWell a Fulminacci nel 2019.

PREMI

Il PIMI, il premio al miglior artista indipendente dell’anno, quest’anno è stato assegnato, da una giuria coordinata dal giornalista Federico Guglielmi, ad Amerigo Verardi.

A La rappresentante di lista il Premio Speciale Nilla Pizzi, storica artista emiliano-romagnola che fece grande il Festival di Sanremo, come miglior artista indipendente a Sanremo 2021 con OAPlus.

Il cantautore romagnolo Lorenzo Kruger, presenterà invece il suo nuovo album con Woodworm Label e ritirerà il premio come Miglior Artista Romagnolo 2021.

CmqMartina, una delle espressioni più interessanti delle nuove generazioni musicali indipendenti, vince il Premio Giovani MEI 2021 e sarà premiata sabato 2 ottobre dal giornalista Riccardo De Stefano.

Viene assegnato il premio alla carriera a Andrea Chimenti e Giovanni Lindo Ferretti.

Un premio alla carriera verrà conferito anche a Renato Marengo, in occasione della pubblicazione di Napule’s Power, il volume di recente uscito per Tempesta Editore, dedicato a raccontare quel prodigioso movimento culturale e musicale che ha saputo riportare la musica di Napoli in Italia e nel mondo, proprio mentre la città viveva una sua grande, profonda e definitiva rinascita.

Anche la Nuova Compagnia di Canto Popolare (NCCP) riceverà il premio alla carriera, un riconoscimento dovuto allo storico progetto artistico e musicale, prodotto proprio da Renato Marengo, che ha fatto la storia della musica italiana, esportando la grande cultura musicale partenopea in tutto il mondo.

Primi apppuntamenti

Venerdì 1° ottobre aprirà il MEI lo spettacolo “40 anni senza Rino” al Teatro Masini di Faenza, una serata di musica e grandi ospiti. Suonerà dal vivo la Rino Gaetano Band, saliranno sul palco come ospiti Pierdavide Carone e Diana Tejera (musicista da sempre legata al Rino Gaetano Day) mentre in apertura di serata ci sarà l’Isola Tobia Label del circuito AudioCoop, che insieme al cantautore e produttore Carlo Mercadante, presenterà la compilation realizzata quest’anno dedicata a Rino Gaetano. Sarà premiato Alessandro Gaetano (leader della Rino Gaetano Band e nipote di Rino Gaetano) da sempre attivo a tenere viva la memoria del grande Rino Gaetano, il primo artista italiano indipendente ante-litteram.

Sabato 2 ottobre Andrea Chimenti, oltre a ricevere il premio alla carriera, presenterà in anteprima assoluta al Teatro Masini alcuni brani del nuovo album “Il deserto la notte il mare”, in uscita il 5 novembre 2021 (Vrec/Audioglobe).

Poi, si esibirà al MEI anche cmqmartina per una data del suo tour, in cui presenterà il suo secondo album DISCO2 (Sony Music/Columbia), quello per i suoi primi vent’anni, che si dispiega tra sonorità elettroniche e songwriting.

Sabato 2 e domenica 3 ottobre si terrà al Palazzo Delle Esposizioni di Faenza (Corso Mazzini, 92) la terza edizione della “Fiera del disco di Faenza”, sostenuta da Music Day Roma e Mei, insieme a Figurine Forever, Cafim per gli strumenti musicali e tanti altri partner.

Due giorni di incontri con i protagonisti del mondo musicale di ieri e di oggi, presentazioni e esposizioni di dischi in vinile, cd, poster, riviste, strumenti musicali, libri, fumetti, figurine e tanto altro, provenienti da tutt’Italia per collezionisti, appassionati e amanti della musica.

Come da tradizione torna la Targa Mei Musicletter, il premio nazionale per il giornalismo musicale sul web, che anche quest’anno verrà consegnato a Faenza. Il riconoscimento – ideato e organizzato da Luca D’Ambrosio (Musicletter.it) con la collaborazione del patron del MEI Giordano Sangiorgi – come sempre sarà assegnato al “Miglior sito collettivo” e al “Miglior blog personale” e ad altri settori di informazione musicale e culturale dell’anno. I vincitori delle categorie, insieme ai riconoscimenti speciali, scelti dall’organizzazione, saranno resi noti il 2 settembre prossimo. La premiazione si terrà sabato 2 ottobre, presso il Palazzo Comunale di Faenza, nel corso del Forum del Giornalismo musicale, che tornerà anche quest’anno il 2 e 3 ottobre, diretto da Enrico Deregibus.

Sono aperte le iscrizioni al all’edizione 2021 del PIVI, la quindicesima. Quest’anno per la prima volta è stato aggiunto anche il Premio Speciale Miglior Live di sempre.

Come ogni anno, la selezione del miglior videoclip avverrà in due modalità: tramite scouting e attraverso segnalazioni dirette. Lo staff del MEI e i giornalisti musicali collaboratori del Premio – coordinati da Fabrizio Galassi, realizzeranno la lista dei video più importanti dell’anno, usciti tra il 1° Luglio 2020 e il 30 giugno 2021. A questa lista si aggiungeranno le segnalazioni spontanee che come ogni anno riservano sorprese incredibili a livello di creatività e tecnica.