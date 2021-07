Valorizzazione del patrimonio culturale della marineria cervese. Nuove installazioni cartellonistiche grazie al progetto Arca Adriatica

In diversi punti della città e in particolare in prossimità del Porto Canale, è stata avviata l’installazione di elementi di arredo e cartellonistica, volti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della marineria cervese, così come previsto dal progetto europeo “Arca Adriatica”, di cui il Comune di Cervia è uno dei partner.

Il progetto prevede complessivamente 55 pannelli di diverse dimensioni, dislocati sulla costa, alcuni dei quali dotati di trasmettitori elettronici (beacons), che rinviano a contenuti multimediali che raccontano “Cervia città di mare”, attraverso storie, tradizioni, usanze, luoghi legati alla marineria cervese ed al rapporto che il territorio ha con il mare, nelle sue trasformazioni, dai secoli passati all’oggi.

Il visitatore potrà decidere di “perdersi” per le vie di Cervia e godere delle sorprese che vi troverà, semplicemente guidato dalle mappe e dai racconti che troverà sui pannelli, oppure fruire di informazioni in più, scaricando l’App “Immagina Cervia” che, attraverso i beacons restituirà come fossero “porte”, contenuti multimediali innovativi e suggestivi, un mosaico di storie che restituiscono l’anima della vocazione marinara della città e del suo rapporto con il mare.

L’apparato multimediale è in corso di completamento, e sarà necessaria una fase sperimentale per il settaggio dei beacons ed il completamento dei contenuti, che si prevede si concludere entro l’estate. “Cervia città di mare” sarà disponibile oltre che in italiano anche in inglese e tedesco e LIS.

Il progetto europeo “ARCA ADRIATICA: Protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage”, rientra nell’Asse prioritario 3: ambiente e patrimonio culturale, del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Croazia 2014-2020.

Il Sindaco Massimo Medri dichiara: “Grazie ai fondi europei è stato possibile realizzare importanti interventi per la valorizzazione dei luoghi simbolo della città. Arca Adriatica ci consente di dare risalto, grazie alle nuove tecnologie, anche gli aspetti più particolari e suggestivi da comunicare e conservare, come il grande patrimonio immateriale della cultura marinaresca, fatto di racconti, aneddoti, testimonianze. In tal modo è possibile raccontare, in modo vero e originale, a turisti e cittadini, un aspetto fondamentale della storia e delle tradizioni di Cervia legato al mare”.